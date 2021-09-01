我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

金主涉欺詐 亞當斯團隊：捐款將如數退回

記者顏潔恩／紐約報導
亞當斯團隊表示，將把莫托維奇的捐款如數退回。（本報檔案照）
亞當斯團隊表示，將把莫托維奇的捐款如數退回。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)一名商人日前遭指控銀行欺詐，身分曝光後，被發現曾為紐約市長民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)、現任市長白思豪(Bill de blasio)提供政治捐款，自2017年起其公司與市府有多個項目合同；亞當斯發言人立即作出回應，稱不久前才得知此詐案，將把該名商人捐獻的錢「如數歸還」。

據紐約東區聯邦法院文件，經營木材與木製品公司「Midwood Lumber & Millwork Inc」的46歲布碌崙商人莫托維奇(David Motovich)，在一次5500萬元支票兌現的過程中，涉嫌銀行欺詐、身分盜竊及指使證人篡改證詞等罪名。

為逃避州和聯邦稅收，他的承包商向員工轉付現金，而莫托維奇的作用是幫他們兌現價值上千萬元的支票，從中收取4%至10%的手續費；總值5500萬元的錢流入他的個人和空殼公司戶口，被用來購買鑽石、豪車及高昂人壽保險。

隨著莫托維奇的身分起底，他被發現多年來與市府民選官員有政治交往；2003年白思豪競選市議員時，他捐了1500元，2005年也捐款給因性犯罪而被判刑的前國會眾議員韋納(Anthony Weiner)，2017年又捐款給二度角逐市長的白思豪。

自2017年至今年7月間，莫托維奇的公司與市教育局(DOE)簽過20多個合同，擬定過合作兩年以上的合約。

今年起莫托維奇和家人都為亞當斯提供捐款，他捐了1000元，妻子捐了3600元，其中1600元後來因競選基金限制而獲退還；消息也指出亞當斯和莫托維奇早在2017年就相識，在亞當斯的「協助安排」下，莫托維奇當時捐款5000元給一座燒毀的猶太教堂，亞當斯還在社群媒體上讚賞對方。

如今莫托維奇爆出醜聞，亞當斯發言人Evan Thies表示，其辦公室不久前才聽聞對方陷入欺詐案，亞當斯「會歸還所有的錢」；白思豪發言人則說莫托維奇給他的政治捐款都已結算好幾年，拒絕回應更多問題。

亞當斯 白思豪 紐約市

上一則

紐約擬要求所有教職員接種疫苗、定期檢測2選1

下一則

紐約州警首開網考 籲少數族裔、女性應徵

延伸閱讀

亞當斯籌款逾對手20倍 料壓倒性勝出

亞當斯籌款逾對手20倍 料壓倒性勝出

近40華埠僑團 籌款餐會助力亞當斯

近40華埠僑團 籌款餐會助力亞當斯
女童關西雅追思會 多位民代和華人出席

女童關西雅追思會 多位民代和華人出席
亞裔之友總聯盟 為亞當斯籌款

亞裔之友總聯盟 為亞當斯籌款
鞏固溫和派 彭博將為亞當斯辦籌款會

鞏固溫和派 彭博將為亞當斯辦籌款會

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

2021-08-30 00:24
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片