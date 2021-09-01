金主涉欺詐 亞當斯團隊：捐款將如數退回

亞當斯團隊表示，將把莫托維奇的捐款如數退回。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)一名商人日前遭指控銀行欺詐，身分曝光後，被發現曾為紐約市 長民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)、現任市長白思豪 (Bill de blasio)提供政治捐款，自2017年起其公司與市府有多個項目合同；亞當斯發言人立即作出回應，稱不久前才得知此詐案，將把該名商人捐獻的錢「如數歸還」。

據紐約東區聯邦法院文件，經營木材與木製品公司「Midwood Lumber & Millwork Inc」的46歲布碌崙商人莫托維奇(David Motovich)，在一次5500萬元支票兌現的過程中，涉嫌銀行欺詐、身分盜竊及指使證人篡改證詞等罪名。

為逃避州和聯邦稅收，他的承包商向員工轉付現金，而莫托維奇的作用是幫他們兌現價值上千萬元的支票，從中收取4%至10%的手續費；總值5500萬元的錢流入他的個人和空殼公司戶口，被用來購買鑽石、豪車及高昂人壽保險。

隨著莫托維奇的身分起底，他被發現多年來與市府民選官員有政治交往；2003年白思豪競選市議員時，他捐了1500元，2005年也捐款給因性犯罪而被判刑的前國會眾議員韋納(Anthony Weiner)，2017年又捐款給二度角逐市長的白思豪。

自2017年至今年7月間，莫托維奇的公司與市教育局(DOE)簽過20多個合同，擬定過合作兩年以上的合約。

今年起莫托維奇和家人都為亞當斯提供捐款，他捐了1000元，妻子捐了3600元，其中1600元後來因競選基金限制而獲退還；消息也指出亞當斯和莫托維奇早在2017年就相識，在亞當斯的「協助安排」下，莫托維奇當時捐款5000元給一座燒毀的猶太教堂，亞當斯還在社群媒體上讚賞對方。

如今莫托維奇爆出醜聞，亞當斯發言人Evan Thies表示，其辦公室不久前才聽聞對方陷入欺詐案，亞當斯「會歸還所有的錢」；白思豪發言人則說莫托維奇給他的政治捐款都已結算好幾年，拒絕回應更多問題。