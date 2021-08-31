幫葛謨出書遭調查 紐約州大總校長稱無奈

州立大學總校長馬拉特拉斯涉違規幫葛謨寫書，遭到調查。（Getty Images）

現任紐約州 立大學(SUNY)總校長馬拉特拉斯(James Malatras)因涉嫌利用工作 時間幫助前州長葛謨 (Andrew Cuomo)疫情回憶錄的撰寫工作，日前遭州眾議會的葛謨醜聞調查組調查人員傳喚問詢；他承認自己有違規行為，並表示是屈於葛謨權勢的無奈之舉。

前州長葛謨此前被爆出在撰寫「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)時，違規讓州府公職人員參與其中；該案也與性騷擾醜聞及瞞報養老院新冠疫情一起，作為此前州眾議會彈劾他的三大原由之一。

馬拉特拉斯日前被仍在對葛謨在任期間濫用職權行為進行調查的州眾議會司法委員會律師問話，調查他是否利用公職工作時間以及其他政府資源，來幫助葛謨撰寫該獲利達510萬元的疫情回憶錄。

據參與調查的人員透露，馬拉特拉斯已經承認是在工作時間幫助處理該300多頁的書，也稱「沒有拒絕機會，因為工作需要依附於州長」。

就在葛謨這本書完成幾周後，紐約州立大學的董事會在沒有進行任何全國性搜索，僅在葛謨要求下就任命了馬拉特拉斯為總校長，而以往尋找領導這64個校區的州立大學系統的總校長一職，都需要經過全國公開招聘的流程。

在上任校長之前，馬拉特拉斯曾經是葛謨抗疫小組重要官員，並且在葛謨匯報每日抗疫工作新聞發布會上都坐在他的身邊。

州立大學總校長馬拉特拉斯涉違規幫葛謨寫書，遭到調查。（本報檔案照）

根據紐約州公務員相關規定，葛謨去年在寫作此書前，曾得到州公務操守聯合委員會(Joint Commission on Public Ethics)的批准，該委員會要求葛謨著書過程中不得使用州府資源，如占用員工時間。

根據此前相關指控，葛謨辦公室的一些助理在去年協助葛謨寫書及推介；葛謨的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)曾與出版商視頻會面，並幫助協作初稿，另有州府員工則參與了信息核對、複印等工作；不過，葛謨否認存在任何相關的不正當行為，稱員工協助著書都是自願的。