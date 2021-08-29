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近40華埠僑團 籌款餐會助力亞當斯

記者張晨／紐約報導
「亞當斯華人之友會」齊聚曼哈頓華埠辦籌款餐會，為其普選助力。(記者張晨/攝影)
「亞當斯華人之友會」齊聚曼哈頓華埠辦籌款餐會，為其普選助力。(記者張晨/攝影)

為支持紐約市長民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)成功當選，近40個華裔社團、商家組成的「亞當斯華人之友會」28日晚齊聚曼哈頓華埠，舉行支持籌款餐會，為其普選助力。

影音來源：記者張晨

此次餐會活動的總策畫田士銳表示，亞當斯在民主黨初選中險勝，來自華人社區的票數有決定性影響，相信若他成功當選，將更重視華人聲音，「亞當斯華人之友會」也希望社區團結，11月2日普選支持亞當斯，助他順利高票當選市長。

亞當斯身著唐裝出席，感謝華裔團體的支持，表示當選後會幫助小商家復甦，盡快使紐約從疫情創傷中恢復，並改善紐約市的治安。

該會榮譽主席、市議員顧雅明表示，亞當斯從政經驗豐富，組織領導力強，與華人移民長期相處合作關係緊密，他在任布碌崙(布魯克林)區長期間積極推動牌樓建議，支持亞裔家庭孩子教育；亞當斯公開譴責仇恨亞裔的犯罪案件，獲得眾多華人社團的背書，以及超過30多位現任州市官員及近十位明星的背書。

亞當斯競選辦公室顧問鄭祺蓉說，亞當斯在擔任區長的七年多時間裡，大家有目共睹其對華人社區文化的關心及尊重，疫情期間反亞裔攻擊案頻發，他也主動為華人社區爭取正義，希望華人能團結一致，普選時支持亞當斯。

亞當斯 華人 紐約市

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