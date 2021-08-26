我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

亞裔之友總聯盟 為亞當斯籌款

記者張心／紐約報導
「亞裔之友總聯盟」等為亞當斯競選市長舉辦籌款會。(主辦方提供)
「亞裔之友總聯盟」等為亞當斯競選市長舉辦籌款會。(主辦方提供)

亞裔之友總聯盟」助力亞當斯競選市長籌款晚宴日前舉行，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員顧雅明及近40個華裔社團代表齊聚，為民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)的普選助力。

亞當斯發言感謝來自華裔團體的支持，表示當選後會幫助小商家復甦，盡快使紐約從疫情創傷中恢復，並改善紐約市的治安狀況。

亞裔之友總聯盟主席團主席李天驥表示，自從去年新冠病毒被描述成「中國病毒」、「功夫病毒」後，亞裔常受到無端的攻擊與岐視。這一系列的事件讓亞裔覺醒，要緊密團結起來用手中的選票，選出能保障亞裔權益的代言人。

「我們在助選亞當斯競選紐約市長工作過程中，發現亞裔特別是華人對選票的忽視和選舉常識的貧乏，所以我們成立亞裔之友總聯盟，當前的主要任務是號召亞裔選民，積極出來投票，助力與我們亞裔理念相似的亞當斯高票當選紐約市長。」

李天驥也表示，長遠來講，「亞裔之友總聯盟」的使命是凝聚亞裔力量，促進與各族裔在不同領域的交流，培養亞裔青年才俊參政議政，助力理念相似的精英競選，積極融入主流社會，搭建與各級政府溝通的橋樑，維護亞裔權益，服務社區，回饋社會。

亞裔 紐約市 亞當斯

上一則

馬來西亞旅美聯誼會 28日法拉盛辦遊行

下一則

非裔車站乞討不成開槍 擊中無辜通勤客

延伸閱讀

鞏固溫和派 彭博將為亞當斯辦籌款會

鞏固溫和派 彭博將為亞當斯辦籌款會
準紐約州長霍楚：副州長將來自紐約市

準紐約州長霍楚：副州長將來自紐約市
反華埠建監獄 準市議員馬泰將與亞當斯會談

反華埠建監獄 準市議員馬泰將與亞當斯會談
鼓勵亞裔參政、助力亞當斯勝出 亞裔之友總聯盟法拉盛成立

鼓勵亞裔參政、助力亞當斯勝出 亞裔之友總聯盟法拉盛成立

支持亞當斯競選市長 華人社團將辦籌款餐會　

支持亞當斯競選市長 華人社團將辦籌款餐會　

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」