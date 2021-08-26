亞裔之友總聯盟 為亞當斯籌款

「亞裔之友總聯盟」等為亞當斯競選市長舉辦籌款會。(主辦方提供)

「亞裔 之友總聯盟」助力亞當斯 競選市長籌款晚宴日前舉行，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員顧雅明及近40個華裔社團代表齊聚，為民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)的普選助力。

亞當斯發言感謝來自華裔團體的支持，表示當選後會幫助小商家復甦，盡快使紐約從疫情創傷中恢復，並改善紐約市 的治安狀況。

亞裔之友總聯盟主席團主席李天驥表示，自從去年新冠病毒被描述成「中國病毒」、「功夫病毒」後，亞裔常受到無端的攻擊與岐視。這一系列的事件讓亞裔覺醒，要緊密團結起來用手中的選票，選出能保障亞裔權益的代言人。

「我們在助選亞當斯競選紐約市長工作過程中，發現亞裔特別是華人對選票的忽視和選舉常識的貧乏，所以我們成立亞裔之友總聯盟，當前的主要任務是號召亞裔選民，積極出來投票，助力與我們亞裔理念相似的亞當斯高票當選紐約市長。」

李天驥也表示，長遠來講，「亞裔之友總聯盟」的使命是凝聚亞裔力量，促進與各族裔在不同領域的交流，培養亞裔青年才俊參政議政，助力理念相似的精英競選，積極融入主流社會，搭建與各級政府溝通的橋樑，維護亞裔權益，服務社區，回饋社會。