非裔州參議員本傑明 獲任紐約副州長

霍楚將任命來自紐約市的非洲裔民主黨州參議員本傑明擔任副州長。（美聯社）

剛上任的紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)將任命來自紐約市 的非洲裔州民主黨 參議員本傑明(Brian Benjamin)擔任副州長，26日將正式宣布任命。

霍楚此前就表示，副州長人選將出自紐約市；霍楚來自西紐約地區，此舉也是團隊多元化的舉措，希望選擇能夠幫助她明年競選連任時擴大紐約市影響力的人選。

州長辦公室表示，霍楚將於26日和本傑明一起在紐約市舉行記者會做出「特別宣布」，料將提名本傑明擔任副州長；本傑明辦公室目前仍拒絕發表評論，但知情人士表示，本傑明和霍楚長期以來關係不錯。

44歲的本傑明來自曼哈頓哈林區，曾擔任摩根史坦利(Morgan Stanley)投資顧問；他在2017年該選區州參議員特別選舉中獲勝，2018年獲得連任，目前擔任州參議會收入和預算委員會(Revenue and Budget Committee)主席，同時是州參議會多數黨領袖助理，此前一直力主刑事司法改革；他今年曾參選紐約市主計長，但在民主黨初選中得票率僅排第四。

副州長一職和副總統類似，職責禮儀性為主，擔任州參議會議長，但是屬於單獨投票選舉；不過，作為第一順位州長繼位人，此前霍楚、帕特生(David Paterson)都因前任州長醜聞下台而繼任；被看做屬於民主黨左翼的本傑明，料將在2022年助霍楚擴大基本盤以及在紐約市的影響。

民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)對霍楚的提名表示讚賞，「我喜歡本傑明，霍楚是想找一個能夠平衡她的角色，我認為本傑明將給州府帶來很高的專業度；而且，霍楚的團隊也越發多元化，本傑明的過往經歷和教育經歷令人印象深刻。」

霍楚此前也考慮提名的人選還包括州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州參議員貝利(Jamaal Bailey)、州眾議員畢卓特(Rodneyse Bichotte)以及布朗士區長小迪亞茲(Ruben Diaz Jr.)；貝利25日也向本傑明表示祝賀。