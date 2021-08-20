保守黨、共同黨候選人 訪華社談政見

狄鐘琪(左起)、白育青、裴畢統、赫伯特、富蘭克(右起)、維尼柯夫、蘇斯卡其、福克斯共同向華社拜票。(記者黃伊奕／攝影)

多名保守黨與共和黨籍紐約市 民選官員代表，18日透過媒體共同向華裔社區拜票，強調重視治安、反對取消特殊高中入學考試、反對削減警察 經費等政見與多數華裔選民理念相符，並強調「選舉仍未結束」，呼籲在11月2日普選日支持他們。

紐約市長候選人裴必统(Bill Pepitone)、市公益維護人候選人赫伯特(Tony Herbert)、法拉盛20選區市議員候選人白育青(Jame Pai)、包括貝瑞吉、戴克高地的43選區市議員候選人福克斯(Brian Fox)、包括羊頭灣的48選區市議員候選人維尼柯夫(Inna Vernikov)、包括班森賀的47選區市議員候選人蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)、以及包括日落公園的38選區市議員候選人富蘭克(Erik Frankel)等人一起向華社拜票。

他們認為需加強執法、恢復警方經費、取消保釋改革法案來進一步改善公共安全，也有助旅遊等各行業復甦；裴毕统指，保釋改革法案是對罪犯進一步縱容、惡化治安；赫伯特說，近期槍擊案頻發，應加強對非法持槍者處罰，「十年刑期和緩刑意義截然不同。」

他們認為政府此前想要取消特殊高中考試的作法是錯誤的。維尼柯夫說，良性競爭是確保教育質量的基石，不能從種族出發取消考試；蘇斯卡其指市府應建立更完善的體系，讓更多學生提升成績，而非摧毀現有的優秀教育機構。

此外在遊民與精神病患者問題上，他們提到前不久羊頭灣鐵鎚案兇手以精神疾病逃脫刑罰的例子，認為三條性命枉死不公，兇手應獲得應有的懲罰；也進一步證明市府在處理精神疾病與遊民問題上的失敗，認為市府在這些問題上花費了大量人力財力但僅起到反效果，例如削減警察經費，解散市警遊民協助小組，卻大肆徵用酒店，修建遊民收容所。

近期市府新執行的僅接種疫苗 者才能進入餐館、健身房的規定，他們也表示反對，福克斯說並非反對疫苗，而是認為接種疫苗應是個人選擇，將審查重任交給沒有執法權力的小商家也極為不妥。

白育青提醒，華人無論過去登記何政黨，普選應投給更符合自己理念的人；「共和黨與保守黨政治理念與華社高度一致，不妨給予我們一個機會，改變這個城市。」