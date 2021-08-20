我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

保守黨、共同黨候選人 訪華社談政見

記者黃伊奕／紐約報導
狄鐘琪(左起)、白育青、裴畢統、赫伯特、富蘭克(右起)、維尼柯夫、蘇斯卡其、福克斯共同向華社拜票。(記者黃伊奕／攝影)
狄鐘琪(左起)、白育青、裴畢統、赫伯特、富蘭克(右起)、維尼柯夫、蘇斯卡其、福克斯共同向華社拜票。(記者黃伊奕／攝影)

多名保守黨與共和黨籍紐約市民選官員代表，18日透過媒體共同向華裔社區拜票，強調重視治安、反對取消特殊高中入學考試、反對削減警察經費等政見與多數華裔選民理念相符，並強調「選舉仍未結束」，呼籲在11月2日普選日支持他們。

紐約市長候選人裴必统(Bill Pepitone)、市公益維護人候選人赫伯特(Tony Herbert)、法拉盛20選區市議員候選人白育青(Jame Pai)、包括貝瑞吉、戴克高地的43選區市議員候選人福克斯(Brian Fox)、包括羊頭灣的48選區市議員候選人維尼柯夫(Inna Vernikov)、包括班森賀的47選區市議員候選人蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)、以及包括日落公園的38選區市議員候選人富蘭克(Erik Frankel)等人一起向華社拜票。

他們認為需加強執法、恢復警方經費、取消保釋改革法案來進一步改善公共安全，也有助旅遊等各行業復甦；裴毕统指，保釋改革法案是對罪犯進一步縱容、惡化治安；赫伯特說，近期槍擊案頻發，應加強對非法持槍者處罰，「十年刑期和緩刑意義截然不同。」

他們認為政府此前想要取消特殊高中考試的作法是錯誤的。維尼柯夫說，良性競爭是確保教育質量的基石，不能從種族出發取消考試；蘇斯卡其指市府應建立更完善的體系，讓更多學生提升成績，而非摧毀現有的優秀教育機構。

此外在遊民與精神病患者問題上，他們提到前不久羊頭灣鐵鎚案兇手以精神疾病逃脫刑罰的例子，認為三條性命枉死不公，兇手應獲得應有的懲罰；也進一步證明市府在處理精神疾病與遊民問題上的失敗，認為市府在這些問題上花費了大量人力財力但僅起到反效果，例如削減警察經費，解散市警遊民協助小組，卻大肆徵用酒店，修建遊民收容所。

近期市府新執行的僅接種疫苗者才能進入餐館、健身房的規定，他們也表示反對，福克斯說並非反對疫苗，而是認為接種疫苗應是個人選擇，將審查重任交給沒有執法權力的小商家也極為不妥。

白育青提醒，華人無論過去登記何政黨，普選應投給更符合自己理念的人；「共和黨與保守黨政治理念與華社高度一致，不妨給予我們一個機會，改變這個城市。」

紐約市 疫苗 警察

上一則

抗議禁逼遷令遭推翻 眾議員被捕

下一則

鞏固溫和派 彭博將為亞當斯辦籌款會

延伸閱讀

200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台

200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台
亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院

CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院
千人室內聚會需出示疫苗卡 加州防疫新規9月20日上路

千人室內聚會需出示疫苗卡 加州防疫新規9月20日上路
治安差 華埠羅斯福公園部分關閉

治安差 華埠羅斯福公園部分關閉

熱門新聞

10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20

超人氣

更多 >
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信