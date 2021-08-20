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抗議禁逼遷令遭推翻 眾議員被捕

記者黃伊奕／紐約報導
州眾議員米婷絲參加住房倡導團體組織的示威遊行時被警方拘捕。(取自推特)
州眾議員米婷絲參加住房倡導團體組織的示威遊行時被警方拘捕。(取自推特)

聯邦法官日前裁決解除禁止逼遷令，引起大量住房倡導者不滿，19日在布碌崙下城舉行示威遊行，到場的州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)和日落公園38選區市議員候選人阿維萊斯(Alexa Aviles)，因涉嫌擾亂社會秩序，被警方拘捕。

大量示威者聚集在下城Cadman Plaza，呼籲州議員返回州府修改相關法律，將禁止逼遷令延長至2022年6月，他們還呼籲政府部門解決租金減免計畫中存在的問題。

隨後當抗議者前往下城Court街交Remsen街，因當時州參議院正在該地舉行紐約州緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)聽證會，警方向群示威者發出警告要求離開。

但在多次警告無果後，警方開始採取逮捕行動，以擾亂治安罪名逮捕多名示威者，包括選區涵蓋日落公園的州眾議員米婷絲，以及阿維萊斯。

從去年12月起，紐約州禁止房東驅逐那些自稱有財務困難的租客，之後由紐約房東組成的租金穩定協會(Rent Stabilization Association)將終結禁止逼遷令上訴至聯邦最高法院；最高法院日前以六票對三票做出裁決，同意取消紐約州將於本月底結束的禁止逼遷令的部分內容，這意味著租客必須出示無法繳納租金的財力困難證明，一些房東也可以開始驅逐租客。

最高法院的裁決也引起不少住房倡導者不滿，他們認為緊急租金援助計畫是解決相關問題的關鍵，但目前發放情況十分低效；截止17日紐約州分配給租金減免的27億元經費，只有5%已支付；而禁止逼遷令31日失效，屆時如果緊急租金援助金仍不能到位，意味著大量租戶將被趕出家門。

紐約州 租金 房東

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