全美州政府協會東區會議 通過友台決議案

張俊裕出席「全美州政府協會東區會議」線上執委會會議，見證友台決議案的通過。(駐紐約經文處提供)

「全美州政府協會東區會議」(CSG/ERC)在16日舉行的年度執委會會議上，以無異議方式通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定；還首度於決議文中，鼓勵各州赴台設立經貿辦事處，並與台灣簽署駕照互惠協議。

當天會中通過的決議文，除重申「台灣關係法 」及「六項保證」為台美關係奠立堅實基礎，有助維護台海兩岸的和平與穩定，並支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」(ICAO)及「國際刑警組織」(INTERPOL)等國際組織外，也支持台美發展更緊密的經貿夥伴關係。

決議文指出，台美第11屆「貿易暨投資 架構協定」(TIFA)會談，有助強化雙邊半導體、電動車及疫苗供應鏈之合作，為未來洽簽「雙邊貿易協定」(BTA)奠定基礎。

決議文更首次納入鼓勵CSG/ERC各會員州省在台灣設立經貿辦事處，進一步強化雙邊經貿投資、以及籲促會員州省與台灣簽署駕照互惠協議等，以增進民間交流。

美國各州政府辦事處協會(ASOA)會長吳實恩(Sean Fogarty)在「全美州政府協會東區會議」(CSG/ERC) 線上執委會預錄影片簡報情形。(駐紐約經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕應邀出席視訊會議，見證友台決議案的通過；他在致詞時表示，台美關係堅實友好，雙邊產業鏈及經貿合作關係等互補互利，並強調雙邊密切的經貿投資往來已為未來洽簽BTA奠定基礎。

張俊裕也鼓勵各州赴台設立經貿辦事處，並希望CSG/ERC的會員州省，未來繼續支持台灣；會議中還播放美國各州政府辦事處協會(ASOA)會長吳實恩(Sean Fogarty)的預錄影片，分享在台設立經貿辦事處的實質效益。

「全美州政府協會」為非營利組織，旨在促進州級政要與商業及學術領袖交流，並合作制定政策，該會在全美共有四個辦事處，其東區會議總部位於紐約市 ；今年執委會會議包括美東北部數州、波多黎各及加拿大魁北克等州省政府及議會領袖與會。