反華埠建監獄 準市議員馬泰將與亞當斯會談

馬泰表示已與亞當斯辦公室連絡，希望能在近期共同討論華埠監獄問題。(記者顏嘉瑩/攝影)

準曼哈頓第一選區市議員馬泰，15日在下東城舉辦街區派對，與居民交流；反對華埠 城區監獄 的他表示，民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)在競選時也公開反對城區監獄，他已與其辦公室連絡，對方有正面回應，希望能在近期共同討論華埠監獄問題。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

當天的活動旨在團結下東城、華埠居民，討論社區關心議題，並慶祝階段性的勝利；馬泰表示，過去社區的意見經常被忽略，如今在社區的團結下得以慶祝部分勝利，相信未來只要繼續團結，將能夠取得更大的勝利。

積極反對華埠監獄的馬泰表示，亞當斯在四個月前競選期間，也曾公開說過反對華埠監獄，「很開心在這個議題上我們將成為盟友」；他說，自己已在日前電郵給亞當斯團隊，希望能針對華埠監獄問題討論，而對方也有正面回應。

馬泰說，停止華埠興建監獄有多個方式，包括起訴市府、重新規畫監獄預算，以及進行土改等方式，他希望能在今年夏天之內，與亞當斯對談，共同討論應該如何解決監獄問題。

另外馬泰也支持華埠工作小組，反對華埠貴族化，以及反對SoHo/NoHo土地重畫等，他表示，市議員對於這些議題擁有至關重要的話語權，對於大議題，他將組織社區共同發聲；小議題也會與居民配合，提供協助。

「我想要確保任何人，不管住在哪裡，都可以跟我連絡，我們也會極力協助解決他們的問題」；馬泰相信，只要與居民團結，就能夠帶來改變。

當天的活動上，還有其他社區組織到場支持馬泰，包括金豐大酒樓前員工、東河公園行動小組(East River Park ACTION)、反對改建伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)者，以及華埠工作小組等。