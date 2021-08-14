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州參議員米維訪8大道 華商稱支付房租最難

記者顏潔恩／紐約報導
米維訪問8大道華人商家。(CPC提供)
米維訪問8大道華人商家。(CPC提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園第20選區州參議員米維(Zellnor Myrie)於本月啟動「Z On Your Block」夏季參訪社區活動，走訪多個社區，了解新冠疫情下小商家的處境及面臨的難題；他日前在華人策劃協會(CPC)的陪同下走訪8大道，華人商家指出，生意難恢復到從前，無法按時支付店租。

米維第一站來到日落公園華社8、9大道，在華策會布碌崙分會主任梅兆波的陪同下走訪社區；當天多數華人商家指出，自疫情造成全城封鎖起，房租就變成揮之不去的難題，先前已積欠數月租金，擔心遭到房東驅趕，生意做不下去。

華人餅屋業者伍先生表示，居家避疫初期儘管沒有營業，但房東仍是一分都不減租，而且每年都會按點漲租，2020年全年受疫衝擊也不例外；原以為經濟重啟後生意能恢復，但至今也只到疫情前的四五成狀態，不僅每月的店租都成問題，之前拖欠的更是沒有能力償還。

 他也說並非自己是這樣的情形，許多小商家同行也面臨相似境況，房租作為開店最主要的支出，必須先解決才能繼續營業；雖政府提供紓困金，然而並不足夠，希望米維能儘快為選區內的商家爭取經濟援助，刻不容緩。

雜貨店老闆娘林女士則表示，店內生意目前還過得去，靠的都是老顧客，然而生意始終沒有全面恢復；她說所幸房東通情達理，有稍微減租，否則也很難撐下去，目前正逐步歸還先前欠下的債務。

米維將收集商家的意見，希望提出能協助他們度過危機的政策，接下來將分別在東弗萊布士(East Flatbush)、皇冠高地(Crown Heights)、展望高地(Prospect Heights)等社區考察，這些地區也有華人店家，歡迎向他反映情況。

米維辦公室也接受線上投訴，可電郵至[email protected]或電(718) 284 4700。

米維訪問8大道華人商家。(CPC提供)
米維訪問8大道華人商家。(CPC提供)

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