率先開跑 霍楚：將參選連任州長

霍楚表示2022年將尋求連任。(州長辦公室提供)

即將成為紐約州史上首位女性州長的霍楚(Kathy Hochul)12日表示，2022年將尋求連任，她也是自葛謨 表態辭職後民主黨 內首位宣布競選州長的人；她的潛在競爭者還包括州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約市 公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等。

霍楚表示，隨著她完成葛謨餘下的15個月任期，民眾將發現她將成為2022年州長選舉準備最充分的人，「我已經準備好競選；我從事公職很長時間，無論是在國會還是在地方政府；民眾將看到我每一天都在為他們的權利奮鬥，我對此有信心。」

紐約時報報導，目前霍楚已聘請兩名頗具經驗的競選策士，包括曾為聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)工作的凱利(Meredith Kelly)，還有曾在民主黨州長協會(Democratic Governors Association)任職的尼克斯(Trey Nix)，說明霍楚的確認真準備明年的選舉。

霍楚的籌款能力也很強，過去幾年一直在全州各地參加活動；許多民主黨選民傾向於給她時間證明自己，並尋找合作機會，擺脫葛謨任期的混亂。

霍楚被認為是溫和派民主黨人，預計將被左右兩派攻擊；目前，紐約州各級民代中已有多人成為可能的競爭者，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、前民主黨市長參選人賈西亞(Kathryn Garcia)，都有可能參選。

不過，最有力競爭者莫過於州檢察長詹樂霞，她領銜的獨立調查剛令葛謨被迫辭職，雖然她本人並未明確表態參選，但得到許多政治盟友力挺；州參議員劉醇逸也希望詹樂霞參選，「州長大位的競爭將很激烈，很顯然未來情況會明朗，而且很大程度上取決於詹樂霞是否參選，我希望她參選。」

曾參選副州長的紐約市公益維護人威廉姆斯的顧問表示，他有可能在未來幾周公布參選意向；州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)、長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)、蘇福克郡(Suffolk County)郡長貝隆(Steve Bellone)都曾放風稱可能參選。