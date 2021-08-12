我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

丈夫乃賭場高管 霍楚就任州長或利益衝突

記者和釗宇／紐約報導
霍楚的丈夫威廉·霍楚是博彩與服務業巨頭北德拉瓦集團的高管，可能產生利益衝突。(取自司法部網站)
霍楚的丈夫威廉·霍楚是博彩與服務業巨頭北德拉瓦集團的高管，可能產生利益衝突。(取自司法部網站)

副州長霍楚(Kathy Hochul)兩周後將就任州長，資料顯示，霍楚的丈夫威廉·霍楚(William Hochul，見圖，取自司法部網站)是博彩與服務業巨頭北德拉瓦集團(Delaware North)的高管；專家表示，這可能產生利益衝突。

目前威廉·霍楚擔任北德拉瓦集團的法務長兼高級副總裁，該集團在紐約上州擁有和運營兩家大型賭場；除博彩業外，也在全美範圍內的賭場、機場、體育場館、國家和州立公園內經營服務業，包括食品酒水、餐館、娛樂場所、零售等；該集團過去20年内與州府有超過5000萬元的合同。

霍楚就任州長後，將領導州博彩委員會(NYS Gaming Commission)，監管博彩業相關業務；州府此前計畫開放線上體育博彩，北德拉瓦集團據報導曾雇用至少一名強力遊說人遊說州府；同時，霍楚還將掌控州高速公路管理局(NYS Thruway Authority)、紐約市各大機場、州立公園及娛樂辦公室(Office of Parks and Recreation)，均與她丈夫所屬集團有很多業務往來。

該集團發言人上月表示，鑑於霍楚是州長第一順位繼任者，該集團將限制威廉·霍楚在公司業務方面的往來，避免利益衝突；「霍楚的先生將不會參與本集團在紐約州內的業務以及任何由州府部門可能參與的業務。」霍楚的代表也表示，已對利益衝突嫌疑採取「補救措施」，在霍楚上任前將能解決，但並未提供細節。

目前尚不知威廉霍楚在北德拉瓦集團的薪資結構以及是否持有股份，報稅紀錄顯示他過去三年稅前收入超過100萬元；前白宮操守律師潘特(Richard Painter)表示，此項利益衝突嫌疑需要立即處理，「霍楚必須被禁止參與所有博彩相關的事務，不光是她，應確保州府其他人都不應與該集團發生關係。」

威廉 紐約市 機場

上一則

南區聯邦檢察官 首位非裔獲拜登提名

下一則

曼哈頓檢察官共和黨候選人拜會福建社團

延伸閱讀

加州州長回應奧克蘭請求 擴資源遏罪案

加州州長回應奧克蘭請求 擴資源遏罪案
全美首創 加州州長要求：教職員打疫苗或每周檢測病毒

全美首創 加州州長要求：教職員打疫苗或每周檢測病毒
州長紐森要求加州所有學區老師打疫苗

州長紐森要求加州所有學區老師打疫苗
一洲焦點／爭議州長葛謨眾叛親離、中共連判2加拿大人

一洲焦點／爭議州長葛謨眾叛親離、中共連判2加拿大人
賭客悶壞了！賭場重開 Q2進帳136億元業績創新高

賭客悶壞了！賭場重開 Q2進帳136億元業績創新高

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

2021-08-05 19:51
紐約市月中開始，餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約室內場所出示疫苗卡 3種方式任你挑

2021-08-05 09:50

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區