丈夫乃賭場高管 霍楚就任州長或利益衝突

霍楚的丈夫威廉·霍楚是博彩與服務業巨頭北德拉瓦集團的高管，可能產生利益衝突。(取自司法部網站)

副州長霍楚(Kathy Hochul)兩周後將就任州長，資料顯示，霍楚的丈夫威廉 ·霍楚(William Hochul，見圖，取自司法部網站)是博彩與服務業巨頭北德拉瓦集團(Delaware North)的高管；專家表示，這可能產生利益衝突。

目前威廉·霍楚擔任北德拉瓦集團的法務長兼高級副總裁，該集團在紐約上州擁有和運營兩家大型賭場；除博彩業外，也在全美範圍內的賭場、機場 、體育場館、國家和州立公園內經營服務業，包括食品酒水、餐館、娛樂場所、零售等；該集團過去20年内與州府有超過5000萬元的合同。

霍楚就任州長後，將領導州博彩委員會(NYS Gaming Commission)，監管博彩業相關業務；州府此前計畫開放線上體育博彩，北德拉瓦集團據報導曾雇用至少一名強力遊說人遊說州府；同時，霍楚還將掌控州高速公路管理局(NYS Thruway Authority)、紐約市 各大機場、州立公園及娛樂辦公室(Office of Parks and Recreation)，均與她丈夫所屬集團有很多業務往來。

該集團發言人上月表示，鑑於霍楚是州長第一順位繼任者，該集團將限制威廉·霍楚在公司業務方面的往來，避免利益衝突；「霍楚的先生將不會參與本集團在紐約州內的業務以及任何由州府部門可能參與的業務。」霍楚的代表也表示，已對利益衝突嫌疑採取「補救措施」，在霍楚上任前將能解決，但並未提供細節。

目前尚不知威廉霍楚在北德拉瓦集團的薪資結構以及是否持有股份，報稅紀錄顯示他過去三年稅前收入超過100萬元；前白宮操守律師潘特(Richard Painter)表示，此項利益衝突嫌疑需要立即處理，「霍楚必須被禁止參與所有博彩相關的事務，不光是她，應確保州府其他人都不應與該集團發生關係。」