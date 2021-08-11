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辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

清算波及老葛謨橋 首位控訴者也將提告

記者洪群超／紐約報導
「馬里奧·葛謨州長大橋」是葛謨州長任內最引以為傲的基建工程。(州長辦公室提供)
「馬里奧·葛謨州長大橋」是葛謨州長任內最引以為傲的基建工程。(州長辦公室提供)

州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷擾醜聞被迫辭職，各方清算也開始，有州眾議員提案，要將葛謨以紀念他父親來命名的「馬里奧·葛謨州長大橋」(Governor Mario Cuomo Bridge)改回「塔潘澤大橋」(Tappan Zee Bridge)的原名；而首位站出控訴葛謨性騷擾的博一蘭(Linsey Boylan)，也確認將狀告對她的發聲，進行打擊報復的葛謨及其手下。

該大橋是葛謨州長任內最重要的基建項目，橫跨哈德遜河谷，是銜接紐約上州和紐約市的主要幹道，在原塔潘澤大橋的基礎上翻新和擴建而成，耗資40億元，也是前總統歐巴馬時期全美最大的重點基建工程之一。

完工將通車前，葛謨一直力推更名，以紀念他剛過世的父親、前州長老葛謨，最終和州議會達成協議，由參眾議會通過更名新法，2017年以「馬里奧·葛謨州長大橋」取代原先的「塔潘澤大橋」。

不過，更名從提出時就有反對聲音，尤其是大橋周邊居民，認為葛謨此舉是以權謀私；在更名後，居民還曾數度發起連署呼籲改回原名，指「塔潘澤」是紀念當地原住民部落，不應成為葛謨家族的私有印記，最多一次連署獲得超過16萬6000個簽名支持。

但葛謨將反對的聲音指責為「帶有政治動機」，表示「我父親當了12年州長，廣獲民主黨和共和黨的跨黨派支持」，對紐約州的貢獻值得紀念。

如今葛謨醜聞纏身，被迫辭職，共和黨籍的州眾議員Mike Lawler率先提案，呼籲改回「塔潘澤大橋」，民眾不應該在駕車經過時，被迫要想起葛謨「令人無法原諒的罪行」。

率先控訴性騷擾的前葛謨助理博一蘭10日也表示，葛謨在辭職演說，還不忘繼續汙蔑指控他的女性，讓人無法原諒；她也證實，針對葛謨及其手下在她發聲後的打擊報復，包括洩漏其員工檔案給媒體等，將上法庭討公道。

葛謨 性騷擾 紐約市

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州議員提案 防報復投訴者

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