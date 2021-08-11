我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

葛謨律師：調查充滿偏見 有罪推定

記者和釗宇／紐約報導
葛謨的律師表示，所謂獨立調查並沒有完整的採納所有證據，僅收錄不利於葛謨的證據，充滿偏見。(州檢察長辦公室提供)
葛謨的律師表示，所謂獨立調查並沒有完整的採納所有證據，僅收錄不利於葛謨的證據，充滿偏見。(州檢察長辦公室提供)

州長葛謨(Andrew Cuomo)在10日宣布辭職前，委託其律師格拉文(Rita Glavin)對州檢察長性騷案調查報告做出回應；格拉文表示，葛謨沒有被公平對待，所謂獨立調查並沒有完整的採納所有證據，僅收錄不利於葛謨的證據，而且也沒有給葛謨公平的回應機會，「調查充滿偏見，一開始就帶著有罪推定的前提。」

州檢察長詹樂霞(Letitia James)2日公布葛謨性騷指控的調查報告，認定葛謨對11名女性實施性騷；格拉文表示，調查報告中的內容不是事實，「根本不是獨立調查，漏掉關鍵證據，從第一天起就是在給州長羅織罪狀。」她說，自報告出爐以來，媒體和輿論一直在煽風點火、助長偏見，但從沒有人仔細看過內容是否屬實。

格拉文對報告中的大部分指控做出回應；例如，對日前上鏡的前州府員工卡米索(Brittany Commisso)有關葛謨襲胸、襲臀的指控，格拉文說，調查團隊沒有收集能夠證明其結論錯誤的證據，也沒有詢問當時在場的其他目擊證人；卡米索聲稱葛謨在去年11月25日襲胸，但州長辦公室紀錄她僅在11月16日到過辦公室，「但這些都沒被列作證據。」

格拉文表示，葛謨確實經常開玩笑，例如做新冠檢測的時候公開誇醫務人員「穿防護服很好看」，「但這是性騷擾嗎？報告中對許多照片的解讀都很主觀，葛謨常有擁抱親吻的動作，但都是正常動作；有時他也會關心下屬，問一些個人生活情況，比如是否有男朋友、有沒有小孩，但這是性騷擾嗎？聯邦參議員舒默也這樣做呢。」

她說，「我也是女人，提出指控的女人應該被相信，應該被公平對待，但男人同樣應當被相信、被公平對待，每個人都應該有發聲的機會；美國是法治國家，而不應該是暴民政治、媒體政治；州長應該受到公平對待，但很遺憾這沒有發生。」

葛謨 性騷擾 美國

上一則

羊頭灣失智華翁 警尋家人

下一則

州議員提案 防報復投訴者

延伸閱讀

民主黨人墳場？紐約3州長都因醜聞下台

民主黨人墳場？紐約3州長都因醜聞下台
葛謨下台 副州長霍楚接任 成紐約首位女州長

葛謨下台 副州長霍楚接任 成紐約首位女州長
葛謨閃辭 與心腹官邸密商4小時 促下台關鍵

葛謨閃辭 與心腹官邸密商4小時 促下台關鍵
葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

葛謨律師：調查報告充滿偏見 意在羅織罪狀

葛謨律師：調查報告充滿偏見 意在羅織罪狀

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

2021-08-05 19:51
紐約市月中開始，餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約室內場所出示疫苗卡 3種方式任你挑

2021-08-05 09:50

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑