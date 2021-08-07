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鼓勵亞裔參政、助力亞當斯勝出 亞裔之友總聯盟法拉盛成立

記者牟蘭／紐約報導
鼓勵更多亞裔參政，「亞裔之友總聯盟」5日在法拉盛宣布成立。(記者牟蘭／攝影)
鼓勵更多亞裔參政，「亞裔之友總聯盟」5日在法拉盛宣布成立。(記者牟蘭／攝影)

為鼓勵更多亞裔參政、議政，提升投票率，今年民主黨初選中力挺布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)的華裔代表，5日在法拉盛宣布成立「亞裔之友總聯盟」，助亞當斯在市長普選勝出。

聯盟的共同主席由李天驥 、徐家鵬、徐家樹、吳洪光與曾斐等多位社區代表擔任，顧雅明任榮譽主席，美國江浙工商總會、紐約華人總商會、紐約溫州同鄉會與美華力量聯盟等30多個社團加盟，總聯盟並成立顧問團與管理團隊等。

聯盟主席團主席李天驥表示，「亞裔之友總聯盟」的宗旨是凝聚亞裔力量，促進各族裔在不同領域的交流，鼓勵亞裔下一代參政議政，幫助社區與各級政府間搭建橋梁，維護亞裔的權益，服務社區；他還指，聯盟成立的主要任務是助亞當斯高票當選，舉薦顧雅明進入市府。

隨著亞裔人口在美國增長，李天驥說，年輕一代得益於父輩積累的財富，獲得良好的教育；他指，顧雅明作為亞裔從政的榜樣多年來為社區發聲，而在此次民主黨初選勝選的黃敏儀(Sandra Ung)將接棒顧雅明，成為新一代亞裔參政的榜樣，他盼望更多亞裔後代參政，凸顯亞裔力量。

皇后區長理查茲，出席支持；他說，亞裔的聲音至關重要，政府應聆聽選民的需求。第20選區市議員民主黨候選人黃敏儀也參與當天活動，呼籲選民積極投票。

為鼓勵更多亞裔參政、議政，提供亞裔的投票率，「亞裔之友總聯盟」5日在法拉盛宣布成...
為鼓勵更多亞裔參政、議政，提供亞裔的投票率，「亞裔之友總聯盟」5日在法拉盛宣布成立。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 亞當斯 民主黨

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