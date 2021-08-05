皇后區民選官員齊聚 慶黃敏儀、李琳達與舒曼琳初選勝選

皇后區北區的多位民選官員日前慶祝黃敏儀、李琳達與舒曼琳在民主黨初選中勝出。(黃敏儀競選團隊提供)

皇后區 北區的多位民選官員日前齊聚一堂，慶祝黃敏儀(Sandra Ung)、李琳達(Linda Lee)與舒曼琳(Lynn Schulman)，分別在市議會第20選區、第23選區與第29選區的民主黨 初選中勝選，期盼三人普選勝出後，為皇后區爭取更多的經費。

國會眾議員 孟昭文、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員康莫利(Leroy Comrie)、眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)、布朗斯汀(Edward C. Braunstein)與魏普林(David Weprin)以及市議員郭登祺(Barry Grodenchik)與克思蘿維茲(Karen Koslowitz)等均到場祝賀三人在民主黨初選中勝出。

黃敏儀4日感謝民選官員的支持，她說，競選之初，她的團隊就專注打造一個更多元化社區，包括為長者提供服務及解決在疫情期間暴露隱患的療養院的安全問題；她說，疫情重創社區經濟，需要各級的民選官員團結一致，才能重新恢復社區繁榮，她承諾，若11月在普選勝出，將為選區爭取更多經費。

紐約市市議會共有51個議員席位，因部分議員任期屆滿以及其他原因，新一屆的市議員將會迎來超過30名新成員；除黃敏儀、李琳達與舒曼琳外，全市目前共有29名女性在民主黨初選中開票領先，若這些市議員候選人在普選中勝出，將成為歷史之最。