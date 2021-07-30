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州眾議會少數黨領袖 與華社探討保釋法改革

記者顏潔恩／紐約報導
州眾議會少數黨領袖巴克萊日前與多名同黨籍州眾議員、華裔社區代表視頻通話，針對保釋法改革、反警情緒激增等議題展開討論。(視頻截圖)
州眾議會少數黨領袖巴克萊日前與多名同黨籍州眾議員、華裔社區代表視頻通話，針對保釋法改革、反警情緒激增等議題展開討論。(視頻截圖)

州眾議會少數黨(共和黨)領袖巴克萊(William Barclay)日前與多名同黨州眾議員華裔社區代表視頻通話，針對保釋法改革、反警情緒激增等議題討論；巴克萊表示，將反對任何涉及反警的相關提案，並譴責因少數警員犯錯，市府就要削減整個警界經費的作法。

當日不少華人社區代表提到，隨著反警情緒愈發強烈，不僅警局經費被削、針對警方權限的限制也有所增加，造成警察士氣低落，選擇退休；他們擔心治安問題將因此惡化，引發在華社的各種犯罪，華裔民眾人身安全受到威脅。

對此向來支持警方執法的巴克萊表示，將會在州眾議會反對所有涉及反警情緒的提案，他與州眾議員雷利(Michael Reilly)兩人均指出，因少數警員的不良表現而削減整體經費的做法存在問題，市府不該罔顧大眾的安全。

另有多名官員表示，保釋法改革是造成社區犯罪率居高不下的主因，在某種程度上縱容犯罪者持續犯罪；對此巴克萊認為紐約州絕大多數犯罪者無需保釋金就能獲釋並不妥當，特別是槍支暴力犯罪者。

州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)則說，很多民選官員只會在公眾場合譴責仇恨犯罪，背地裡又支持保釋法改革；選民應利用投票權，關注民選官員的行動。

巴克萊呼籲華裔民眾積極聯繫其辦公室，提出關注的議題，可發電郵至[email protected]，與華社聯絡員狄鐘琪取得聯繫。

眾議員 華裔 紐約州

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