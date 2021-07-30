州眾議會少數黨領袖 與華社探討保釋法改革

州眾議會少數黨領袖巴克萊日前與多名同黨籍州眾議員、華裔社區代表視頻通話，針對保釋法改革、反警情緒激增等議題展開討論。(視頻截圖)

州眾議會少數黨(共和黨)領袖巴克萊(William Barclay)日前與多名同黨州眾議員 、華裔 社區代表視頻通話，針對保釋法改革、反警情緒激增等議題討論；巴克萊表示，將反對任何涉及反警的相關提案，並譴責因少數警員犯錯，市府就要削減整個警界經費的作法。

當日不少華人社區代表提到，隨著反警情緒愈發強烈，不僅警局經費被削、針對警方權限的限制也有所增加，造成警察士氣低落，選擇退休；他們擔心治安問題將因此惡化，引發在華社的各種犯罪，華裔民眾人身安全受到威脅。

對此向來支持警方執法的巴克萊表示，將會在州眾議會反對所有涉及反警情緒的提案，他與州眾議員雷利(Michael Reilly)兩人均指出，因少數警員的不良表現而削減整體經費的做法存在問題，市府不該罔顧大眾的安全。

另有多名官員表示，保釋法改革是造成社區犯罪率居高不下的主因，在某種程度上縱容犯罪者持續犯罪；對此巴克萊認為紐約州 絕大多數犯罪者無需保釋金就能獲釋並不妥當，特別是槍支暴力犯罪者。

州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)則說，很多民選官員只會在公眾場合譴責仇恨犯罪，背地裡又支持保釋法改革；選民應利用投票權，關注民選官員的行動。

巴克萊呼籲華裔民眾積極聯繫其辦公室，提出關注的議題，可發電郵至[email protected]，與華社聯絡員狄鐘琪取得聯繫。