康德全稅務詐欺判囚3月 向選民致歉

康德全因稅務詐欺判刑入獄三個月。(本報檔案照)

曾代表布碌崙 (布魯克林)羊頭灣的前市議員康德全(Chaim Deutsch)稅務詐欺案，法官29日宣布量刑，他將入獄三個月，刑滿後受一年庭外監管，同時罰款5500元與補稅10萬7000元。康德全當日在法庭上表示後悔，向家人、員工以及選民道歉。

稅務欺詐罪名可判處一年監禁、一年監管以及10萬元罰款，律師此前為他求情，希望法官輕判，以緩刑代替；但檢方以他作為民選官員知法犯法，要求重罰。

檢方指，康德全任職市議員期間獨資擁有一家地產管理公司Chasa Management，2016年報稅時，提供虛假信息，逃稅超過8萬2000元。

康德全2013年至2015年間，少報26萬8000元收入，抵稅理由與其房地產管理的副業有關，但大部分實際上用來支付個人生活開銷；聯邦執法部門4月調查時，他很快便認罪。

康德全2013年首次當選市議員，2017年連任，其代表選區包括羊頭灣等多個華裔 集居區域，參選之前他涉及地產與地產管理業、衣廠製造業等，在2017年市議員被禁止外部收入之前，康德全是外部收入最多的市議員之一；他也創辦猶太裔民安隊、至今仍在隊內擔任義工。第22學區教育理事會非洲裔成員科迪(Jackie Cody)在公開郵件中以「黃種人」(yellow folks)稱呼亞裔 學生時，康德全也曾公開發聲譴責，並因此獲得不少華裔支持。