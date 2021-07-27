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選區重畫啟動 華社代表籲維持現狀

記者和釗宇／紐約報導
紐約州選區重划獨立委員會26日舉辦公聽會，民代表示呼籲不要改變曼哈頓現有選區畫分。（視頻公聽截圖）
紐約州選區重划獨立委員會26日舉辦公聽會，民代表示呼籲不要改變曼哈頓現有選區畫分。（視頻公聽截圖）

2020年人口普查結果讓紐約州痛失一個國會眾議員席位，紐約州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)日前啟動選區重畫進程，26日舉辦曼哈頓和布朗士選區重畫公聽會；曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)呼籲委員會不要改變現有選區畫分，華裔社區代表則表示目前涵蓋曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)日落公園的國會眾議員第七選區的範圍也不宜更改。

目前曼哈頓共有四個選區，議員分別是代表涵蓋曼哈頓下東城第七選區的維樂貴絲(Nydia Velázquez)、代表曼哈頓西側第十選區的納德勒(Jerry Nadler)，代表曼哈頓東側第12選區的梅隆尼(Carolyn Maloney)以及代表上城第13選區的艾斯柏(Adriano Espaillat)；不過根據最新人口普查數據，由於全美人口的變化，紐約州明年將減少1個國會眾議院席位，從27個減少至26個，選區也相應地跟著變化。

選區重划獨立委員會此前已公布一系列公聽計畫，聽取選民對選區重畫的意見；在26日的公聽中，現任曼哈頓區長高步邇和民主黨曼哈頓區長候選人、市議員李文(Mark Levine)均呼籲委員會，不要更改曼哈頓目前的選區畫分；高步邇說，曼哈頓每個區域都有獨特之處和各自不同的需求，「目前曼哈頓的選區畫分基本是按照歷史沿革和交通線分布畫定的，選區內部選民特質相同且聯繫較為緊密，應當保留目前的畫分。」

曾擔任「2020年每個紐約人都算數」項目協調員的華人民權律師歐陽蕭安則表示，曼哈頓華埠社區一直面臨相同的問題，在選區重畫中不應被割裂，「華埠過去一直有貴族化的問題，而且新冠疫情也導致小商業蕭條、華裔社區受到歧視，華埠社區也有大量文化建築，華埠社區應該作為一個整體團結起來。」

華人進步會(CPA)執行主任李寶霞(Mae Lee)則表示，目前第七選區涵蓋曼哈頓華埠和布碌崙日落公園兩大華裔社區，不應割裂，「華埠和日落公園有很多共同利益，許多華人新移民都去了日落公園，但是也有家人住在華埠，兩個地區屬於同一個社交系統內，應該繼續被看做一體。」

人口普查局將於8月16日公布各地展開到街區範圍的詳細人口數據，而州選區重畫獨立委員會在收到此資料後，將於9月15日公布初步的選區重畫地圖，並按將舉辦新一輪公開聽證會徵求選民意見，最終版本的選區重畫地圖將提交州議會表決和批准，最終將在2022年1月完成。

根據2020年人口普查結果，紐約州啟動選區重畫進程。（美聯社）
根據2020年人口普查結果，紐約州啟動選區重畫進程。（美聯社）
根據2020年人口普查結果，紐約州啟動選區重畫進程。（美聯社）
根據2020年人口普查結果，紐約州啟動選區重畫進程。（美聯社）

曼哈頓 華埠 紐約州

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