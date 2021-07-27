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州檢調查性騷擾 葛謨質疑政治動機 暗指律師有偏見

記者黃伊奕／紐約報導
州長葛謨深陷性騷擾醜聞；州府一個廣告牌展示要求他辭職的廣告。(路透)
州長葛謨深陷性騷擾醜聞；州府一個廣告牌展示要求他辭職的廣告。(路透)

州長葛謨(Andrew Cuomo)的性騷擾醜聞目前正面臨州檢察長詹樂霞(Letitia James)的調查，葛謨26日質疑州檢的調查出於政治動機，不具獨立性，還暗指負責該調查的律師對他有偏見。

葛謨26日在新聞發布會針對自己目前面臨的調查說，「我對調查人員的獨立性感到擔憂」，還呼籲民眾「自己去搜索」詹樂霞委派的調查人員的背景，「也許結果你們會感到震驚」。

葛謨說，「我非常渴望將這個事實告訴紐約人，當他們聽到事實和這件事是如何被處理的，我想他們會感到震驚，去看看獨立調查員是誰，查查歷史紀錄，或者簡單谷歌一下。」

雖然葛謨沒有指名道姓，但他指的是州檢聘用調查此案的兩名律師金賢俊(Joon H. Kim)和Anne Clark；韓裔金賢俊曾是紐約南區助理聯邦檢察官，在前紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)離職後曾一度擔任代理檢察官，且曾主導調查葛謨2014年解散名為莫蘭德委員會(Moreland Commission)反腐敗小組事件，當時還起訴葛謨的助手波可可(Joseph Percoco)，並在2018年以聯邦貪污罪將他送入監獄。

最早是葛謨要求州檢對針對他的性侵指控進行獨立調查，但隨著州檢團隊開始著手調查葛謨和其核心圈子裡的人，葛謨與其助手開始質疑對方的動機，尤其是有傳言稱，詹樂霞有意在明年參加州長民主黨初選，挑戰葛謨；葛謨自此開始指詹樂霞的調查有政治意圖。

葛謨高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)不久前在推特上說，「持續洩漏的證據證明了詹樂霞調查有著明顯的政治動機」，但州眾議會司法委員會主席拉文(Charles Lavine)則發出警告，稱葛謨團隊是在企圖貶低詹樂霞履行州檢職責，涉嫌阻礙調查及恐嚇證人。

葛謨 紐約 檢察官

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