選區重畫影響生活 民眾應積極發聲

威廉姆斯呼籲大家積極參與選區重畫公聽會表達意見。(視頻截圖)

聯邦人口普查 局將於下月公布2020年人口普查數據，紐約州 選區重畫委員會22日開始分區舉行辦網路公聽會，紐約公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)辦公室當日舉行網路說明會，指選區重畫的影響與民眾生活密不可分，呼籲積極參與公聽表達意見。

此前因疫情影響和前總統出台的相關政策影響，2020年人口普查受到諸多挑戰，很多華裔社區的普查表填寫比率較低，2020年人口普查初步結果已於今年5月公布，不少專家學者指出，西語裔和亞裔 在統計過程中被漏算的情況最為嚴重。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)統計，2000年至2019年間，美國亞裔人口從1190萬人增至2320萬人，但5月出爐的普查初步結果卻顯示，亞裔人口最多的紐約州、加州、德州等地都呈現人口流失。

威廉姆斯表示，選區重畫將決定社區未來十年的民選官員數量，而民選官員做出的決定對民眾生活至關重要，會影響到房屋、健保教育、環保及其他的資源分配，相關政策影響甚至可能會超過十年。

雖然人口普查最終數據8月才出爐，但22日起已經開始在各區舉辦的選區重畫公聽會也極為重要，選區重畫複雜且有不定數，住在同一條街道兩端的居民，都可能會被畫入不同選區，因此民眾的聲音在重畫過程中非常重要。

公聽會信息可登陸https://nyirc.gov/meetings查詢，26日(周一)為布朗士及曼哈頓、29日(周四)為布魯克林(布碌崙)，時間均為下午2時。