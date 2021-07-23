皇后區選區重畫 「法拉盛不應與南亞社區切割」

紐約州選區重畫委員會22日針對皇后區選區重畫公聽會，多位華裔代表在會上發言。(會議視頻截圖)

紐約州選區重畫委員會22日針對皇后區 選區重畫舉行公聽會，多位華裔代表發言，指法拉盛是皇后區最繁忙的商業區之一，不建議將南部的南亞社區分割出去，也有代表指傑克森高地(Jackson Heights)與艾姆赫斯特(Elmhurst)居民背景相近，應畫至同一選區。

州選區重畫委員將根據人口普查結果，在8月16日完成首個選區地圖的草案，於9月15日公布，並陸續召開公聽會，廣納意見。

隨著2020年人口普查結束，州選區重畫委員會根據相關數據與選民的意見，重新畫分州府與國會選區，以改變民選官員因黨派利益而不合理分割選區的現象。

「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」(APA VOICE Redistricting Task Force)協調人歐陽蕭安表示，選區重畫對未來十年確保紐約居民公平獲得醫療、教育、交通和公共安全等資源至關重要。她以法拉盛為例，不應與選區南部的南亞社區分割，以繼續保證亞裔 為主的州參、眾議員 ，與國會眾議員。

此外，歐陽蕭安說，艾姆赫斯特的亞裔居民持續增加，與西語裔共享資源，但被分割成三個州眾議會選區，與當地人口分布相近的傑克森高地也被分成兩個不同的州眾議會選區，而與兩地人口結構相近的木邊(Woodside)，卻與麥斯佩斯(Maspeth)分至一個選區。

亞平會共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)也建議將傑克森高地與艾姆赫斯特畫分至同一選區；韓裔服務中心副主任趙凱文(Kevin Cho，音譯)則建議將奧本岱爾(Auburndale)與貝賽(Bayside)畫分到同一選區，或促成另一個以亞裔州參議員與眾議員為主的新選區。

為鼓勵年輕一代參與選區重新畫分，亞太裔投票聯盟選區重畫工作組舉辦「我來自這裡」(This is Where I Belong)高中生繪畫比賽，22日為皇后區、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓的前三名頒獎，三區的第一名均為華裔，分別為陳佩琪(Peiqi Chen，姓名皆音譯)、黃克洛(Chloe Huang)與陳太菲(Taffy Chen)，各獲750元獎金。