初選唯一獲勝華裔 黃敏儀慶功宴 亞當斯驚喜現身

黃敏儀(左四)21日舉辦慶功晚宴，亞當斯(左三)驚喜現身，左一為顧雅明，左二為劉醇逸，左五為孟昭文，右二為史塔文斯基。(記者牟蘭／攝影)

市選舉局的數據顯示，第20選區市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)成為民主黨 初選中唯一獲勝華裔，她於21日舉辦慶功晚宴，逾百名支持者到場；民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adam)也驚喜現身，他表示，眾多法拉盛 選民在排序複選中將他排在第二位，才讓他在初選勝出，深表謝意。

黃敏儀(左二起)與亞當斯合影，相互祝賀對方在民主黨初選中勝出。(記者牟蘭／攝影)

市選舉委員會20日正式認證初選結果，亞當斯獲得40萬4513票，得票率50.4%，惜敗的賈西亞(Kathryn Garcia)獲得39萬7316票，49.6%；亞當斯僅領先7197票，約0.8%。

黃敏儀經過八輪計票，獲4205票、55.2%第一排位選票，將代表民主黨參加11月的普選，與共和黨候選人白育青(Yu-Ching Pai)決戰。

力挺黃敏儀參選的國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、市議員顧雅明以及州參議員劉醇逸等民選官員，都出席慶功宴。

雖然孟昭文、劉醇逸與黃敏儀在市長初選背書楊安澤，當晚與會者都向亞當斯表達祝賀，期盼他為華人社區發聲。

黃敏儀(左二)21日晚舉辦慶功晚宴，亞當斯(右二)驚喜現身。(記者牟蘭／攝影)

對於法拉盛多數華裔民眾支持楊安澤，亞當斯表示，數據顯示，他在法拉盛獲得第二選擇的最多投票，這也是他能勝出賈西亞重要原因，感謝亞裔社區的支持與信任，「這就是排序複選制的魅力所在」。

黃敏儀表示，第20選區的居民以移民為主，亟需中文、韓文與西班牙文等服務，承諾建立一站式服務中心，爭取更多資源。針對法拉盛緬街公車專用道計畫，黃敏儀說，當選後將與同儕合作，尤其會與亞當斯溝通，了解社區商家和民眾面臨的困境，爭取權益。