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馬泰謝票 訪美國福建同鄉會、美東聯成公所

記者金春香／紐約報導
馬泰拜訪美國福建同鄉會謝票。(記者金春香／攝影)
馬泰拜訪美國福建同鄉會謝票。(記者金春香／攝影)

贏得市議會第一選區市議員民主黨初選的馬泰(Christopher Marte)17日與高級顧問黃華清及其團隊，繼續拜訪華社僑團謝票，聆聽選民意見，他表示自己的勝選證明其政見獲得認可，已開始與更多民眾和商家溝通，了解需求，並承諾上任後會繼續在反對華埠監獄、支持重開柏路(Park Row)和教育問題上與社區站在一起。

馬泰當日到訪美國福建同鄉會和美東聯成公所，他在四年前競選時以及本次競選都曾拜訪福建同鄉會，並承諾如果當選，會第一時間回來拜訪。

福建同鄉會鄭思祺祝賀馬泰高票贏得初選，預計會在11月大選獲得最終勝利，成為第一選區市議員。他表示，自己與馬泰多次在社區活動見面，馬泰四年前參選時也來拜訪，此次更是信守諾言，勝選後立刻回來謝票。

馬泰表示，同鄉會一直對他敞開友好大門，「我的勝選也是社區的勝利，」他持續與小商家交流，著手為社區問題提出解決方案，等上任後立刻開始執行。

鄭思祺說，馬泰年輕有為，在社區很多事情都親力親為提供幫助，尤其是在反對華埠建監獄上出力甚多，他也呼籲華社僑領帶領會員們積極參政，登記選民並積極投票，進一步用選票為華裔發聲。

聯成公所主席梁漢本也祝賀馬泰勝選，表示公所會繼續做好服務社區的工作，與市議員辦公室共同為華埠民眾提供力所能及的幫助與服務，也希望大家在普選時，投馬泰一票。

馬泰(前排左四)拜訪美東聯成公所。(記者金春香／攝影)
馬泰(前排左四)拜訪美東聯成公所。(記者金春香／攝影)

華埠 監獄 美國

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