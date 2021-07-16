前國會眾議員羅斯 或返紐約續選公職

羅斯結束國防部工作，預計將返回紐約重新參選公職。(本報檔案照)

史泰登島 前國會眾議員羅斯(Max Rose，見圖，本報檔案照)預計近期離開國防部 重返紐約，消息稱他將重新參選，外界對他是否會再挑戰瑪麗奧(Nicole Malliotakis)助民主黨重新奪回史泰登島，議論紛紛。

羅斯目前是國防部特別助理，負責防疫顧問工作，他預計將近期離開華府返回紐約市 ；國防部發言人稱該單位新冠防疫工作已結束，羅斯的任期至20日。

今年35歲的羅斯有歷史、心理學和經濟學位，曾在紐約醫療機構服務，在前任布碌崙(布魯克林)地區檢察官湯普森(Ken Thompson)辦公室擔任過特別助理，也是九一一事件後首位參選的退伍軍人，他曾在伊拉克和阿富汗前線服役多年，獲紫心勳章、銅星勳章等榮譽。

他在2018年爆冷擊敗共和黨國會眾議員鄧諾允(Daniel Donovan)，在任期間通過維拉札諾大橋(Verrazano Bridge)的雙向收費政策，減少交通堵塞、在史泰登島海邊設置防洪圍牆。但首任兩年後，2020年被共和黨籍的瑪麗奧以1萬8000票擊敗；隨後他稱將參選市長，但在獲得國防部公職後，決定放棄參選。

羅斯雖然沒有明確表態，是否會回到紐約繼續參選公職，但一名熟悉他的人士透露「所有的事都已經提上日程」，暗指羅斯已為重新參選做準備。