紐約客談╱「進步派」大旗爭奪戰打響

提到「進步派」(Progressives)，有些人可能感到頭痛，不少華人把「進步」和「極左」畫等號；畢竟，華埠監獄 、廢除特殊高中考試、廢除資優班等一系列有損華裔社區利益的措施，都是進步派在推動；而且，「黑命貴」運動以來，進步派不斷施壓減少警察經費，紐約市 治安惡化。

好在這次排序複選制初選讓人們看到，在紐約市雖然民主黨占絕對優勢，但溫和派的基本盤仍然大於進步派；進步派領軍人物歐凱秀-柯提茲背書的紐約市進步派代言人威利僅排在第三，另一名進步派老將斯靜格的首輪得票率不到10%，進步派可說是全軍覆沒。

現在，溫和派已開始乘勝追擊，同屬溫和派的州長葛謨 和民主黨市長候選人亞當斯已經宣布聯手搶奪「進步派」的大旗，試圖重新定義進步派；葛謨說，進步派的意思是要領導民眾進步，做出實在的進步，而不是紙上談兵；亞當斯乾脆表示，「進步派」一詞已被劫持，他才是原教旨進步派，「進步派不應只是主張關閉雷克島監獄，而是應阻斷向監獄輸送犯人的管道。」

的確，目前溫和派形勢大好；雖然此前進步派企圖利用性騷指控和養老院疫情事件，把葛謨轟下台；但葛謨危機處理得宜，負面輿論已消除大半，調查很有可能不了了之。

不過，進步派的實力仍在，在主計長民主黨初選中勝出的市議員蘭德就是鐵桿進步派，進步派的市公益維護人威廉姆斯也將連任，市議會中的進步派仍頗具實力；未來走勢如何，尚待觀察。

（紐約客談，每周二至周六見報）