紐約客談╱「進步派」大旗爭奪戰打響
提到「進步派」(Progressives)，有些人可能感到頭痛，不少華人把「進步」和「極左」畫等號；畢竟，華埠監獄、廢除特殊高中考試、廢除資優班等一系列有損華裔社區利益的措施，都是進步派在推動；而且，「黑命貴」運動以來，進步派不斷施壓減少警察經費，紐約市治安惡化。
好在這次排序複選制初選讓人們看到，在紐約市雖然民主黨占絕對優勢，但溫和派的基本盤仍然大於進步派；進步派領軍人物歐凱秀-柯提茲背書的紐約市進步派代言人威利僅排在第三，另一名進步派老將斯靜格的首輪得票率不到10%，進步派可說是全軍覆沒。
現在，溫和派已開始乘勝追擊，同屬溫和派的州長葛謨和民主黨市長候選人亞當斯已經宣布聯手搶奪「進步派」的大旗，試圖重新定義進步派；葛謨說，進步派的意思是要領導民眾進步，做出實在的進步，而不是紙上談兵；亞當斯乾脆表示，「進步派」一詞已被劫持，他才是原教旨進步派，「進步派不應只是主張關閉雷克島監獄，而是應阻斷向監獄輸送犯人的管道。」
的確，目前溫和派形勢大好；雖然此前進步派企圖利用性騷指控和養老院疫情事件，把葛謨轟下台；但葛謨危機處理得宜，負面輿論已消除大半，調查很有可能不了了之。
不過，進步派的實力仍在，在主計長民主黨初選中勝出的市議員蘭德就是鐵桿進步派，進步派的市公益維護人威廉姆斯也將連任，市議會中的進步派仍頗具實力；未來走勢如何，尚待觀察。
（紐約客談，每周二至周六見報）
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