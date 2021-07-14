市議會女性首占多數 跨世代互勉

非營利組織21 in '21於13日在曼哈頓的市議會公園為女性參選人舉辦慶祝儀式，黃敏儀(前排左三)、陳倩雯(前左四)等出席。(Getty Images)

紐約市民主黨 初選落幕，30名參選市議員的女性脫穎而出，11月普選後，將首度創下市議會女性多於男性的紀錄；可望成為法拉盛所屬第20選區市議員的華裔黃敏儀(Sandra Ung)表示，希望日後助更多亞裔 女性打破職場天花板。

非營利組織21 in '21於13日在市政廳公園(City Hall Park)為女性參選人舉辦慶祝儀式，包括前女市議長馬麗桃(Melissa Mark-Viverito)、市議員陳倩雯，以及在民主黨初選中勝出的黃敏儀與第23選區參選人李琳達(Linda Lee)等到場參與。

這個非營利組織成立於2017年，旨在幫助女性在紐約市51個市議員席位中爭取至少21席，但今年的結果超出預期，30名女性在民主黨初選中勝出或領先，其中86%是少數族裔；若絕大部分在11月的普選中順利當選，女性市議員將成為市議會的多數。

已成為市議會第20選區民主黨候選人的黃敏儀13日表示，市議會將迎來史上最多元的代表，感謝 21 in '21最先背書她。她若當選，將繼續幫助亞裔女性，打破刻板印象及職場天花板，為更多人提供投身政治與服務社區的平台，證明亞裔女性的實力。

當日活動，還邀請市長參選人賈西亞(Kathryn Garcia)、皇后區長參選人克勞莉(Elizabeth Crowley)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員貝利(Jamaal Bailey)及即將上任的布朗士區長、現任市議員吉布森(Vanessa Gibson)參與。

21 in '21背書的女性參選人名單，網址： https://www.21in21.org/primary-election-tracker/。