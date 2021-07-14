市議長選戰起跑 4人表態搶先機

左起：包爾斯、雅當斯、紀思庭、利華娜。(競選團隊提供)

紐約市 議會三分之二的席位今年將改選，目前已有四名市議員宣布成功連任後，會在明年角逐市議長職位，接替屆滿的現任市議長張晟(Corey Johnson)。

目前包括布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)、毗鄰曼哈頓華埠的第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)、曼哈頓的包爾斯(Keith Powers)、以及皇后區的市議員雅當斯(Adrienne Adams)已表態。

其中紀思庭、利華娜與華社熟悉，紀思庭多次為不在選區內的華人 組織提供經費，在華人中有不錯口碑，而利華娜出生成長在下東城，幼年時曾就讀華人策劃協會的日托中心，對華社也非常熟悉。

市議長選舉將由51名市議員通過投票選出，只要獲得25張票，外加自己的一票湊成26票就能當選，四人在過去數月以來積極拉票。

在紀思庭公開背書且成功當選的人中，就有亞當斯、競選市主計長的蘭德(Brad Lander)，第38選區祖尼加、布碌崙區長初選康立基(Robert Cornegy)卻未出線；紀思庭表示，紐約市51個選區有各自不同的文化和背景，「千篇一律」(one-size-fits-all)的政策不會成功，他希望邊緣社區也在市議會上有發言的席位。

包爾斯則表示，他一直渴望成為市議會的「共識建立者」，認為這個特性在下屆任期中助紐約市復甦，發揮重要作用；雅當斯表示，若當選將成為首位非裔市議長，強調少數族裔作為城市領導者，有重要意義。