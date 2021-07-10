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保守黨市長候選人裴必統 批亞當斯未撐警

記者顏潔恩／紐約報導
保守黨市長候選人裴必統接受訪問，強調治安與經濟相關政見。(記者顏潔恩╱攝影)
保守黨市長候選人裴必統接受訪問，強調治安與經濟相關政見。(記者顏潔恩╱攝影)

民主黨市長初選中勝出的亞當斯(Eric Adams)將在普選中面臨其他候選人的挑戰，保守黨 (Conservative Party)候選人裴必統(Bill Pepitone)與亞當斯背景相似，兩人曾是紐約市警，後活躍於政界；裴必統9日接受華媒採訪表示，紐約市犯罪率攀升、民眾抗議警察，他因此決定參選，並批評亞當斯去年暴動中從未替市警撐腰。

出生於布碌崙(布魯克林)、現居史泰登島的裴必統從警30年，曾在紐約警校體能戰術部門服務，專門訓練新生；2009年退休後一家人移居賓州，因意識到當地警察部門管理不當、資源不足，開始參政，進入當地市議會。

2019年他搬回紐約市，目睹家鄉在2020年經歷新冠疫情、社會運動，「現在的紐約市沒有治安可言，犯罪案件攀升，市長和市議員不支持警察」；另外保釋制度改革也是造成治安惡化的原因。

他表示，治安影響紐約市復甦，若商家無法安心經營、員工不敢搭地鐵，經濟很難重振；另外紐約市對商家的管制太多、且稅務繁重，讓疫情下已經損失慘重的業者更做不下去，他希望打造一個歡迎人們前來經商的城市。

裴必統說他的政見與亞當斯或所有民主黨參選人都不相同，尤其質疑亞當斯是否真心支持警察；去年反警暴動中，亞當斯從未出面挺警，今年又裝「法律和紀律」(law & order)的樣子，「你不能兩者兼得」。

他自認有勝選機會，政見能吸引溫和派民主黨、以及懂得常理(common sense)的共和黨及保守黨選民，「有很大的機會能贏」。

紐約市 亞當斯 警察

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