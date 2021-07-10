白育青角逐20選區市議員 要為民發聲

白育青將代表共和黨競選第20選區市議員。(白育青提供)

法拉盛 居民白育青(Yu-Ching Pai)將代表共和黨、保守黨與獨立黨參加第20選區市議員普選，他表示，自己八歲移民美國 ，在法拉盛執業會計師十多年，了解居民需求，對參選充滿信心；他反對緬街公車專用道計畫與刪減警察 預算，支持特殊高中入學考試。

曾任法拉盛獅子會會長的白育青將在今年11月的普選中，與民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)角逐第20選區的市議員；他9日接受訪問，表示自己於1980年、八歲時與父母從台灣移民美國，父親在餐館當廚師，母親是送貨員，拉拔他與弟妹長大；他通過教育改變人生，1992年進入紐約州立大學(SUNY)就讀會計專業，工作數年後，考取會計師執照，2005年在法拉盛開設事務所。

在法拉盛生活十餘年，白育青說，他見證當地的發展，也了解社區亟需解決的問題；他說，十多年中他堅持當志工，為長者派發食物、舉辦文娛活動及為家暴受害者捐贈食物，並在疫情期間為小商家申請聯邦紓困等，幫民眾度過難關。

白育青表示，疫期法拉盛經濟受到重創，緬街公車專用道等計畫更給社區帶來負面影響；他承諾，若當選，將與同儕及法拉盛商改區合作，要求市府重新評估這項計畫，為小商家與居民發聲。

對於治安，白育青反對削減警察預算，呼籲增加警力維護治安，他也支持特殊高中入學考試，減少商業法規的複雜條文，主張減稅，刺激經濟發展。