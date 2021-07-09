斯靜格提告 要廢市長緊急採購權

斯靜格(中)提出訴訟，要求市長廢除101號行政令，恢復正常政府採購審批流程。(主計長辦公室提供)

市主計長斯靜格(Scott Stringer)本周提起訴訟，要求市長白思豪 (Bill de Blasio)取消去年新冠疫情 高峰期時所簽署、擴大市長行政權力的行政令；該行政令讓市府可繞過審計和市憲章所規定採購程序進行口罩、呼吸器等防疫物資和服務的採購，斯靜格表示，疫情已過，市長不應再享有這一無限權力，並要求市府提交一年多來繞過監管所簽的1500多單政府合約，進行審計以保護納稅人稅金不被浪費。

白思豪在去年3月新冠疫情爆發之際，簽署了101號行政令，讓市長有權繞過市憲章要求的監管審計程序，簽署市府合約、進行物資和服務的採購，且合約無需即時公布和受監管；在當時該舉措被認為是抗疫所必須，能讓紐約市 迅速補充物資。市府在疫情期間繞過採購程序，直接採購口罩、呼吸器等物資達到69億元。

斯靜格6日提出訴訟，要求白思豪廢除101號行政令，恢復政府所有採購所需的審核和招標流程，並將一年多來超過1500單政府採購合約上交以供審核；「該行政令違反了紐約市憲章，必須重新建立起監督制度。」斯靜格說。

斯靜格指出，因為15個月的政府採購缺乏監管，估計數以百萬元計的採購案有問題，花了錢但物資並未到位，「如今要致力疫後復甦，市長不應再繼續亂花納稅人的錢。」斯靜格舉例，市府花了820萬元向「Global Medical Supply Group」採購130台呼吸器，但至今都沒有到貨。

市長發言人Bill Neidhardt回應，緊急行政令是為了拯救更多生命，市長的行為並無不妥，並表示「主計長只是想利用此訴訟，來為競選市長失敗爭得一些媒體頭條。」斯靜格則表示，此舉主要關係下一任主計長和市長，「不應該在如此缺乏制衡的情況下開啟新一屆政府。」