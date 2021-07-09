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共和黨市長候選人無懼實力懸殊 批亞當斯見風使舵

記者顏潔恩／紐約報導
史里華將在普選面對民主黨對手亞當斯。(記者顏潔恩╱攝影)
史里華將在普選面對民主黨對手亞當斯。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯(Eric Adams)在紐約市民主黨初選中勝出，儘管共和黨對手史里華(Curtis Sliwa)與其實力差距懸殊，但持續積極競選；史里華8日接受華媒採訪表示，不像亞當斯在警務改革等政見上總是多變，他一向很堅定自己的信念，在針對亞裔的仇恨犯罪爆發之際，也推動「守護天使」到街上巡邏，反倒是亞當斯沒有實際作為。

史里華表示，去年反警情緒高漲，亞當斯在BLM的示威抗議中，當時示威者對警察發表不尊重的言論，並要求「削減警費」(Defund the police)，亞當斯全程不出聲反對；今年犯罪率上升，民調發現紐約客重視治安，亞當斯隨即改變風向，表示只願採取溫和的警務改革。

他批評亞當斯見風使舵，但自己保持一貫的立場，支持警察；另外去年華人農曆春節之前，紐約市就開始出現歧視亞裔的案件，史里華說他成立的「守護天使」到華社巡邏時，身為布碌崙區長的亞當斯什麼都沒做。

針對華人重視的公眾安全議題，他說市長白思豪(Bill de Blasio)解散遊民外展小組後，警務裡欠缺專門且專業處理遊民的警察；另一方面收容所建得再多，也只是限時內給遊民提供住宿而已，沒有相對的社會服務，遊民問題不會改善，若當選會從這方面下手。

史里華也是保留特殊高中入學考試的支持者，他表示在1960年代，當時學習好的猶太裔學生，就如同現在的亞裔學生，遭推動不公平的教育政策，剝奪他們獲得特殊高中入學名額的機會；如果學生成績好，讓部分人感到沮喪，市府應推出更多資優班(Gifted and Talented)，提升整體教育水平。

亞當斯 紐約市 警察

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