白思豪慫恿挑戰葛謨 亞當斯：對事不對人

白思豪稱新市長應當挑戰州府，不過亞當斯說無意批評葛謨。(市長辦公室提供)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)此前宣布紐約州進入槍枝暴力緊急狀態，但卻遭到已確定將代表民主黨參選紐約市 長的亞當斯 (Eric Adams)反嗆「為何等了這麼久」，引起他與葛謨不合的猜測；一直與葛謨不睦的市長白思豪(Bill de Blasio)表示，如果州府做法不妥，新市長應當挑戰州府；不過亞當斯8日澄清，他無意批評葛謨，而是批評全美的槍枝暴力現狀，葛謨發言人也同意亞當斯的說法。

白思豪在8日的記者會上說，新任市長在處理與州長的關係時，應保持專業的態度，該抗爭的時候就應抗爭；「已故前市長郭德華(Ed Koch)曾講過，如果州長對紐約市做好事，就應當感謝，但如果沒做好事，就應當挑戰他們，這才是對待州府正確的做法。」

亞當斯此前評論州府宣布進入槍枝暴力緊急狀態等了太久，被人認為是與葛謨不合；亞當斯表示，這一反嗆是對全美槍枝暴力犯罪現狀的批評，而不是針對葛謨，「全美一直處在槍枝暴力緊急狀態之下，但卻一直被無視，現在是時候讓聯邦政府、州府和地方政府合作解決問題。」

葛謨團隊也極力否認亞當斯與州府不合；葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，亞當斯的說法是「正確的」，暗示目前紐約市槍枝暴力是白思豪引起，「州長介入此事，是因為地方政府做的太少。」他還批評白思豪，「理解白思豪是想在即將卸任之前盡量找機會亮相，但和大多數紐約市民一樣，我們期待能和一個有能力且專注於治理的市府合作。」

白思豪此前一直拒絕評論市長選舉，但他在8日的記者會上表示，對亞當斯的競選和政策印象深刻，對他代表工薪階層競選感到欽佩；儘管白思豪一直未透露自己的投票對象，但此前有傳聞稱他一直暗中支持亞當斯，幫助亞當斯聯繫工會支持；他還說，有信心亞當斯就任後將延續他的免費學前班政策，「毫無疑問，亞當斯將繼續市府的包容性及教育平等政策。」

亞當斯還表示，將兌現的競選諾言，任命女性擔任市警總局局長；「如果我上任市長，市警總局局長將是女性，因為是時候打破這一玻璃天花板了。」