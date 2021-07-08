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皇后區長民主黨初選 理查茲宣布獲勝

記者牟蘭／紐約報導
理查茲以0.6%、1044票的優勢領先第二名克勞莉，宣布勝選；圖為克勞莉去年補選時承認敗選，並祝賀理查茲當選。(取自克勞莉推特)
理查茲以0.6%、1044票的優勢領先第二名克勞莉，宣布勝選；圖為克勞莉去年補選時承認敗選，並祝賀理查茲當選。(取自克勞莉推特)

根據市選舉局最新結果，競選連任的皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，以0.6%的票數優勢領先前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)；理查茲宣布勝選，並指克勞莉為種族歧視者(Racism)，克勞莉回應稱，等待正式最終的統計結果，對理查茲的言論非常失望。

根據市選舉局(BOE)6日晚的非正式結果，理查茲獲9萬2149票，得票率50.3%，克勞莉獲9萬1105票，49.7%，兩人僅相差1044票；由於得票率僅相差0.5%左右，或觸發人工重新計票機制。

結果公布後，理查茲當晚即在推特發文宣布勝選，「我們贏了」(We Won!!!)，他隨後在社群媒體指克勞莉為種族歧視者，「克勞莉告訴我她會贏，因為黑人的命也是命會消失？現在都好了嗎？(@ElizCrowleyNYC told me she would win, because BLM would die? What's good now?)」

理查茲喊話克勞莉的堂兄、前國會眾議員克勞利(Joe Crowley)，要求對方不要強迫他成為「債務皇后區區長(a deb bp)」；他7日指克勞莉在去年初選落敗後，聲稱是明州男子佛洛伊德(George Floyd)之死與黑人的命也是命的運動才讓他勝選。

他補充，克勞莉試圖威脅他，要求為她在區政府安排領導職位，並隱晦地警告說，若不這樣做，就分裂今年的選舉；他還指克勞莉競選時利用政治恐懼，將競選郵件偽裝成迫遷令(Eviction Notices)分發給公眾，「作為一名非洲裔，我一直對抗他人的偏見，當種族主義抬頭時我決不會沉默」。

克勞莉7日在推特中感謝皇后區選民，稱這是一場勢均力敵的競選，她的團隊將等待市選舉局完成計票後，做出下一步計畫。

對於「種族歧視者」的指控，克勞莉對理查茲的「誹謗」與「不實」言論感到失望；她說，政治與競選是一件艱難的事，她理解與對手會出現歧見，但她說，領導者要代表民意，而非像前總統川普那樣在推特霸凌他人，做出不實指控。

理查茲曾任市議會第31選區市議員，前任區長凱茲(Melinda Katz)當選皇后區地區檢察官後，他在去年的補選中勝出；在去年的民主黨黨內初選中，排名前兩位的理查茲和克勞莉的票數也非常接近，理查茲贏得初選後在11月普選中輕鬆獲勝。

種族歧視 皇后區 黑人的命也是命

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