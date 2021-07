皇后區長民主黨初選 理查茲宣布獲勝

理查茲以0.6%、1044票的優勢領先第二名克勞莉,宣布勝選;圖為克勞莉去年補選時承認敗選,並祝賀理查茲當選。(取自克勞莉推特)

根據市選舉局最新結果,競選連任的皇后區 區長理查茲(Donovan Richards),以0.6%的票數優勢領先前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley);理查茲宣布勝選,並指克勞莉為種族歧視 者(Racism),克勞莉回應稱,等待正式最終的統計結果,對理查茲的言論非常失望。

根據市選舉局(BOE)6日晚的非正式結果,理查茲獲9萬2149票,得票率50.3%,克勞莉獲9萬1105票,49.7%,兩人僅相差1044票;由於得票率僅相差0.5%左右,或觸發人工重新計票機制。

結果公布後,理查茲當晚即在推特發文宣布勝選,「我們贏了」(We Won!!!),他隨後在社群媒體指克勞莉為種族歧視者,「克勞莉告訴我她會贏,因為黑人的命也是命 會消失?現在都好了嗎?(@ElizCrowleyNYC told me she would win, because BLM would die? What's good now?)」

理查茲喊話克勞莉的堂兄、前國會眾議員克勞利(Joe Crowley),要求對方不要強迫他成為「債務皇后區區長(a deb bp)」;他7日指克勞莉在去年初選落敗後,聲稱是明州男子佛洛伊德(George Floyd)之死與黑人的命也是命的運動才讓他勝選。

他補充,克勞莉試圖威脅他,要求為她在區政府安排領導職位,並隱晦地警告說,若不這樣做,就分裂今年的選舉;他還指克勞莉競選時利用政治恐懼,將競選郵件偽裝成迫遷令(Eviction Notices)分發給公眾,「作為一名非洲裔,我一直對抗他人的偏見,當種族主義抬頭時我決不會沉默」。

克勞莉7日在推特中感謝皇后區選民,稱這是一場勢均力敵的競選,她的團隊將等待市選舉局完成計票後,做出下一步計畫。

對於「種族歧視者」的指控,克勞莉對理查茲的「誹謗」與「不實」言論感到失望;她說,政治與競選是一件艱難的事,她理解與對手會出現歧見,但她說,領導者要代表民意,而非像前總統川普那樣在推特霸凌他人,做出不實指控。

理查茲曾任市議會第31選區市議員,前任區長凱茲(Melinda Katz)當選皇后區地區檢察官後,他在去年的補選中勝出;在去年的民主黨黨內初選中,排名前兩位的理查茲和克勞莉的票數也非常接近,理查茲贏得初選後在11月普選中輕鬆獲勝。