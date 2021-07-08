賈西亞、威利認輸 亞當斯將成紐約第2任非裔市長

亞當斯目前幾乎篤定當選，圖為他7日在曼哈頓下城參加致敬抗疫英雄的大遊行時，問候維安警員。(美聯社)

紐約市 民主黨初選塵埃落定，堅持至選戰最後的賈西 亞(Kathryn Garcia)和威利(Maya Wiley)7日正式認輸，恭喜亞當斯 (Eric Adams)獲勝；亞當斯普選的共和黨對手史里華(Curtis Sliwa)與其實力差距懸殊，料亞當斯已篤定將成丁勤時(David Dinkins)後第二位非洲裔市長；前市警總局長布萊頓(Bill Bratton)當日也表示，亞當斯勝選「是紐約市的好消息，能將常理帶回市政」。

根據紐約市選舉委員會6日加入約12萬6000張不在籍選票的最新計票結果，現任布碌崙區長亞當斯在八輪排序複選計票後，得票率以50.5%位列第一，位居其後的賈西亞得票率為49.5%，排第三的威利在倒數第二輪被淘汰前得票率為30.4%；選舉委員會將在確認近千張有問題的不在籍選票後，稱14日才最終公布官方結果，但美聯社已於6日判定亞當斯勝選。

曾表示仍要等候最終計票結果的賈西亞和威利，7日先後舉行記者會，認輸並宣布停止競選，也都表示已致電亞當斯，恭喜他初選獲勝。

賈西亞選擇在曼哈頓中央公園的女權運動紀念雕塑前舉行敗選記者會，表示「這場選舉已離打破玻璃天花板、無比接近選出首位女性市長；我們已經撞裂了玻璃，隨時準備打破它。」

威利也恭喜亞當斯，並表示「這僅是第二次，有一位非洲裔紐約客當選市長，這對紐約意義非凡，尤其是對非洲裔社區。」

亞當斯雖然還需在11月面對共和黨候選人、「守護天使」創始人史里華，但史里華並非有競爭力的對手，料亞當斯可在普選中輕鬆勝選，成為第110任紐約市長，也是第二位非洲裔市長。

曾在以鐵腕打擊犯罪著稱的共和黨前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)任內擔任市警總局長、也是白思豪任上首位市警總局長的布萊頓，7日也通過推特恭喜亞當斯獲勝，表示亞當斯將成為市長，「是紐約市的好消息」。

布萊頓表示，1990年他任市警捷運局局長時就認識亞當斯，認為他擔任下一任紐約市長，有助於「一些常理回歸市政」；布萊頓在6月22日初選當日初步開票結果出爐時，就曾表示亞當斯的領先讓他感到「鬆了口氣」。