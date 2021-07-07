皇后區區長民主黨黨內初選 理查茲宣布勝選

理查茲以0.6%、1044票的差距領先第二克勞莉，理查茲宣布勝選，克勞莉等待最終結果。(取自克勞莉推特)

根據市選舉局最新結果，競選連任的皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)，以0.6%、1044票的差距領先第二的前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)；理查茲6日晚宣布勝選，並指責克勞莉為種族歧視 者(Racism)，克勞莉回應稱，她將等待官方統計結果，對理查茲的指控並未置評。

根據市選舉局(BOE)6日晚的非官方結果，理查茲獲9萬2149票，得票率為50.3%，克勞莉獲得9萬1105票，得票率為49.7%，兩人僅相差1044票；由於兩人的得票率僅相差0.5%左右，將觸發人工重新計票機制。

結果公布後，理查茲在推特 上發文宣布勝選，「我們贏了」(We Won!!!)，他隨後在社群媒體直接標注克勞莉，並指對方為種族歧視者，「克勞莉告訴我她會贏，因為黑人的命也是命會消失？現在都好了嗎？(@ElizCrowleyNYC told me she would win, because BLM would die? What's good now?)」

他甚至喊話克勞莉的堂兄、民主黨領袖克勞利(Joe Crowley)，要求對方不要強迫他成為「債務皇后區區長(a deb bp)」，並稱他有自身的原則，他使用「皇后區東南部」(#southeast Queens)、「更多四年」(four more years)與「皇后區區長」(#QBP)等標記發表推特。

克勞莉7日下午1時左右，在推特中感謝皇后區的2萬名選民，並表示，她始終為當地的選民而戰；她說，這是一場勢均力敵的競選，她的團隊將等待市選舉局清算後，做出下一步計畫，但她並未對理查茲的指控置評。

理查茲曾任市議會第31選區的市議員，前任區長凱茲(Melinda Katz)當選皇后區地區檢察官後，他在去年的選舉中勝出；在去年的民主黨黨內初選中，排名前兩位的理查茲和克勞莉的票數也非常接近，理查茲以多7%的得票率贏得初選，並在11月普選中輕鬆獲勝。

根據紐約郵報(NY Post)報導，克勞莉此次在競選中的支出，遠超過了理查茲與排名第三的市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)，以電視廣告為例，克勞莉更頻繁會出現在電視廣告的競選中。