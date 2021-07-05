劉林劍虹認輸 呼籲民主黨團結 馬泰將成華埠首位西語裔市議員

劉林劍虹承認敗選。（劉林劍虹提供）

曼哈頓華埠 第一選區市議員初選中排序複選計票目前位居第二的參選人劉林劍虹，4日承認敗選，她在恭喜對手馬泰勝選，呼籲民主黨 團結為社區爭取利益，表示未來將繼續服務社區；這也意味著百年華埠在終於誕生首位華裔 市議員的12年後，華社將再失去該職，而馬泰(Christopher Marte)則將成為該選區首位西語裔市議員。

根據排序複選制初步計票結果，馬泰在八輪歸票之後，以61.2%的得票率大幅領先排在第二的劉林劍虹；即使未來加入不在籍選票，如此巨大的領先優勢也料難翻盤；另一名呼聲較高的華裔參選人李金枝(Gigi Li)則在倒數第二輪遭到淘汰。

劉林劍虹4日發表聲明承認敗選，表示排序複選制初步計票已經清晰表明選舉結果，承認自己沒能拿到足夠多的票數，同時恭喜馬泰將勝選；劉林劍虹感謝所有支持者對她的幫助，並祝福所有對手，「在目前的環境下競選是非常困難的，即便我們在政見上有分歧，我們仍然都是民主黨人，這一點將讓我們更加團結，而非分裂，我希望所有人能夠繼續團結起來爭取社區的利益。」

劉林劍虹表示，隨著社區進入疫後恢復階段，她將繼續服務社區，為所有家庭爭取更加公平的未來。

華人社區經過數十年的奮鬥，才由現任市議員陳倩雯在2008年勝選該職，成為華埠史上首位華裔市議員，並連任三屆共12年，如今該職卻再旁落外族裔，紐約中華公所主席于金山表示，馬泰在華埠社區已經活動多年，對社區也有相當多的了解，「這次他的勝選代表了大多數人的意願，因此相信他未來也將從更加全面的了解華埠社區不同的聲音，他是社區所有人的市議員；我希望他上任之後，能夠聯手其他新上任的市議員，徹底取消華埠監獄建案，促進華埠社區的發展安定。」

酒店華裔協會主席、馬泰競選顧問黃華清則表示，馬泰這次勝選反映了社區的需要，「我支持華裔參政，但我也覺得，每個參政的人不管是華裔還是非華裔，首先應該為社區著想、為選民利益著想，而不是為了個人利益參政撈好處；我希望馬泰能真正在社區做出成績，兌現承諾，但他的這一任期只有兩年時間，也不能太過苛求。」

馬泰在下東城出生長大，父親曾經營一家雜貨店，但後來因租金不斷上漲而關門，母親則曾是家庭護理員；馬泰大學期間在中國浙江大學交換過兩年；他曾於2017年參選市議員，民主黨初選時以200票惜敗於競選連任的陳倩雯，但之後一直活躍在社區議題上，在反對社區貴族化，兩橋社區豪宅建案等問題上都站出來發聲。儘管還將面對11月普選，但該選區民主黨占絕對優勢，將作為民主黨候選人的馬泰在普選中預計可無懸念勝出，成為下一任市議員。