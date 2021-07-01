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亞當斯提訴 要求法官監督計票

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯團隊對市選舉委員會提起訴訟，要求法官監督計票流程。(美聯社)
亞當斯團隊對市選舉委員會提起訴訟，要求法官監督計票流程。(美聯社)

市選舉委員會鬧計票烏龍，誤將13萬張選票樣本納入計票流程，導致29日公布的排序複選初步計票結果被撤回；目前在市長民主黨初選中領先的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)30日對市選舉委員會提起訴訟，要求法官監督計票；此外，州參議會未來幾周也將就此事召開公聽會，預計還將提案改革市選舉委員會。

亞當斯團隊已向布碌崙高等法院(Kings County Supreme Court)遞交訴訟；在一份聲明中表示，亞當斯團隊已請求法庭確保選舉過程公平，要求派法官監督計票，也敦促其他參選人加入訴訟，「我們都尋求一個清楚、可信的計票結果。」

此外，州參議會決定召開公聽會，問責市選舉委員會計票失誤；州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)在一份聲明中誓言改革選舉委員會，稱這次的計票烏龍讓紐約在全美蒙羞。

史都華─考辛斯表示，州參議會將在未來幾周舉行多場公聽會，並提案改革選舉委員會，目前仍不清楚法案內容，也無法確知民主黨是否有足夠票數；民主黨州參眾議員過去數年來呼籲改革選舉委員會，但推進困難。

目前市選舉委員會的構成由州憲法規定，委員會共十名委員，由兩黨在各區提名，每種職位必須同時分配給兩黨委員各一個，紐約市府無權干預市選舉委員會運作；要改革選舉委員會，需要州議會修法，因此任何選舉改革應不會在7月12日初選結果之前出台。

亞當斯團隊對市選舉委員會提起訴訟，要求法官監督計票流程。(美聯社)
亞當斯團隊對市選舉委員會提起訴訟，要求法官監督計票流程。(美聯社)

亞當斯 民主黨 紐約市

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