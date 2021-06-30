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一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍.楊安澤雖退猶榮

紐約市初選計票烏龍 軟體支援方:錯誤本可避免 選委會拒支援

記者和釗宇／紐約報導
紐約市首次採用排序複選制，計票過程出狀況，引發議論。(美聯社)
紐約市首次採用排序複選制，計票過程出狀況，引發議論。(美聯社)

市選舉委員會鬧出計票烏龍事件遭到各方討伐，更有消息顯示，選舉委員會負責人早在初選之前就告病數月，初選事務則由「不稱職」的二把手代理；而且，為選舉委員會提供軟體支持的工作人員表示「這種計票錯誤本可避免」，因為他們不久前就曾多次提出協助選舉委員會完善計票，但均遭無視。

紐約郵報報導，選舉委員會執行總監萊恩(Mike Ryan)罹患晚期癌症，從今年3月起就已掛職休養，選舉委員會工作由他的副手珊德(Dawn Sandow)代理；但消息人士表示，珊德並無能力運營大型機構，「她就是個災難。」

同時，負責為市選舉委員會提供排序複選制計票軟體支持的「排序複選制資源中心」(Ranked Choice Voting Resource Center)員工休斯(Chris Hughes)表示，他曾在4、5月和6月多次聯繫市選舉委員會，希望能夠完善計票軟體，提供計票培訓服務，避免出現錯誤，但均遭無視。

該非營利組織與選舉委員會簽訂合同，為其提供排序複選制「通用計票」軟體；休斯表示，「我99.9%確定，如果他們同意讓我們完善軟體，這種計票錯誤絕對可以避免。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

紐約 癌症

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