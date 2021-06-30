誰是下任區長？西皇后區選票成關鍵

理查茲。(競選陣營提供)

紐約市 初選，皇后區 長選情膠著，誰將是下一任皇后區長？西皇后區選民意屬或將成關鍵。

現任區長理查茲(Donovan Richards) 目前小幅領先再次挑戰者、前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)，另一主力參選人市議員布萊默(JimmyVan Bramer) 因首輪得票差距過大，已篤定出局。

由於首輪無人得票逾五成，「排序複選制投票 」(Ranked Choice Voting) 將發揮作用，布萊默日前表示，數據顯示，他在其選區包含陽邊(Sunnyside)、長島市( Long Island City)及部分木邊(Woodside) 亞斯托利亞(Astoria)，幾乎囊括多數第一順位選票，兩名領先者最後誰能勝出，上述區域選民第二、三順位的選擇，將扮演關鍵角色。

Queens Post報導，選舉分析機構Competitive Advantage Research根據初選已開票結果統計，被歸類為進步派的布萊默，在其選區獲得超過3萬票。理查茲主要支持者則來自以非洲裔居民為主的東南區，此次因亞當斯(Eric Adams)參選市長，帶動初選投票率。此外，理查茲在其任市議員時的選區遠洛克威(Far Rockaway) ，支持度也遙遙領先。

克勞莉則在其餘區域超前，包含東北區，及其任市議員時的選區瑞吉屋(Ridgewood) 、格蘭岱(Glendale)、中村(Middle Village)、麥斯佩斯(Maspeth) 、木港(Woodhaven)等中部區域。

由於理查茲於今年6月臨時選舉的補選以36％得票率擊敗克勞莉的29％，加上1957年之後，皇后區長從未在連任選戰落敗，此次兩人難分勝負讓許多人驚訝。此外，皇后區特殊選舉獲勝者，也極少輸掉正式選舉，以今年另兩名市議員Selvena Brooks-Powers 、 James Gennaro 為例，此次初選均輕鬆過關。

不過克勞莉也曾是歷史創造者，2008年，她在市議員第30選區特殊選舉中，輸給共和黨對手 Anthony Como，四個月後於普選翻盤。

依票數分析，民主黨社會主義州眾議員Zohran Mamdani所在的第36選區，克勞莉首輪得票數領先第二、三名的布萊默、理查茲。雖然這不足以證實多數布萊默的支持者將克勞莉列為第二順位，克勞莉陣營近日表示有信心。 理查茲陣營也不示弱，尤其一般認為進步派選民不會支持出身皇后區政治家庭、且受警察工會相挺的克勞莉。