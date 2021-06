皇后區長促增經費 打擊仇恨暴力犯罪

皇后區區長理查茲致信市長白思豪和市議長張晟,要求為打擊仇恨暴力增加經費。(本報檔案照)

針對紐約市仇恨犯罪 不斷增加,皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)日前致信市長白思豪 和市議長張晟(Corey Johnson),要求為打擊仇恨暴力增加經費。

理查茲表示,仇恨犯罪,特別是針對亞太裔、猶太裔和穆斯林,在紐約市呈上升趨勢,這個問題在皇后區尤為嚴重,「我讚賞白思豪政府和市議會為打擊仇恨犯罪所採取的舉措,但還有更多工作要做。為了在此類暴力事件發生之前阻止這些暴力行為,紐約市必須向市人權局(Human Rights Commission)、市長預防仇恨犯罪辦公室(Mayor's Office for the Prevention of Hate Crimes)和其他採取積極措施的機構分配額外經費,來消滅仇恨。」

理查茲在信中特別呼籲分配額外的2022財年經費,以支持與長期邊緣化社區有聯繫的當地非營利組織的教育和外展工作,還呼籲創建一個中央數據庫,以便在負責打擊仇恨犯罪的各個城市機構之間更容易共享信息,包括市人權局、市長預防仇恨犯罪辦公室和市警。

「這個數據庫能幫助確保政策制定者和其他決策者相互溝通,從而更好的報告紐約市處理歧視、仇恨犯罪的能力」,理查茲說,「雖然沒有消除仇恨暴力的快速解決方案,但這些措施將大大減少這種暴力行為並將挽救生命。我敦促市府利用本市的資源,建立一個更安全的社區。」