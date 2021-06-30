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新財年預算截期到 白思豪有信心過關

記者洪群超／紐約報導
大批反警人士在預算協商最後時刻持續施壓，要求新財年再減60億元市警預算。(Getty Images)
大批反警人士在預算協商最後時刻持續施壓，要求新財年再減60億元市警預算。(Getty Images)

6月30日是2022財年紐約市預算出爐的「死線」，市長白思豪(Bill de Blasio)29日表示，有信心在30日截止日期與市議會就預算達成協議，並在當日由市議會表決，他立即簽字生效；儘管紐約市今年來槍擊案頻發，罪案大幅增加，但反警團體仍在預算最後時刻積極遊說、削減60億元市警經費，30日市府和市議會將最終達成並公布的2022財年預算引人注目。

白思豪4月公布總額達986億元的2022財年最終預算，創歷史新高；因新冠疫情影響，市府財政收入銳減，白思豪在今年2月提出的初步預算原僅923億元，但隨著收到129億元聯邦新冠撥款和13億元聯邦急難管理局疫情支出報銷，再加上疫情迅速好轉、復甦加速，預算總額大幅增加。

白思豪稱此次為「復甦預算」，表示其任內，已和市議會在八次預算案上合作，「這一次是最重要的，此次預算將決定紐約市的未來。」

在全國範圍內「削減警局預算」運動下，紐約市2021財年預算，砍了10億元市警預算；但反警人士今年全面遊說和施壓，要求進步派議員逐步占優的市議會在與市府的預算談判中，再減60億元。相關人士29日並再度於市政廳旁集會示威。

白思豪從2014年上任以來，經歷的兩任市議長與他沒有顯著分歧，預算均平穩達成協議，沒有拖到最後一刻；此次因疫情影響及市府和市議會的持續談判，協商持續到了截止日期的最後時刻，但白思豪表示，如期過關沒有問題。

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