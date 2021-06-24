皇后區長選情膠著 理查茲僅領先1.3%

理查茲競選連任。(本報檔案照)

皇后區 區長選舉的選情膠著，截至23日的開票 結果，競選連任的理查茲(Donovan Richards)得票率為41.53%，僅比排名第二的前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)多1.33%，兩人目前相差2076票，還有選票尚未開出，目前結果難料。

根據市選舉局(BOE)23日的非官方結果，22日投票 和提前投票的選票開出約95.5%時，理查茲獲6萬4814票，克勞莉獲得6萬2738票，另一名參選人、市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)得票率為17.82%。布萊默23日承認翻盤的可能性微乎其微。

根據新採用的排序複選制，當首輪計票後無人獲得超過50%的選票，票數最低的參選人被淘汰；不出意外，第一選擇為布萊默的選票，若有第二選擇將被計算。

理查茲表示，每張選票都要被統計，「我們尊重民主進程，並已準備好繼續我們已經開始的工作。」克勞莉的競選團隊則表示，「我們期待看到完整的結果，相信正走在勝利的道路。」

去年6月皇后區長補選的民主黨初選，五名參選人中，排名前兩位的理查茲和克勞莉的票數也非常接近，理查茲以多7%的得票率贏得初選，並在11月普選中輕鬆獲勝。

市選舉局將於29日(周二)統計剩餘的提前投票和選舉日投票的選票，7月才統計不在籍選票，完整結果估計要等到7月12日。