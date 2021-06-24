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得票率未如人意 王能：不會停止服務社區

記者朱蕾／紐約報導
王能(左一)、競選總顧問杜彼得(左三)與競選團隊觀看開票。(記者朱蕾╱攝影)
王能(左一)、競選總顧問杜彼得(左三)與競選團隊觀看開票。(記者朱蕾╱攝影)

皇后區法拉盛第20選區市議員選舉，前華策會福壽老人中心主任王能目前以1237票在八名參選人中排名第五，他於22日晚舉行感恩餐會，感謝百名義工在競選期間辛苦的付出，王能表示，「看到很多社區長者特意出來為我投票，不管選舉結果如何，對我來說都是贏了，這是他們對我33年來服務社區的肯定。」

王能表示，「從去年12月宣布參選以來，每天都很充實，很高興我打了一場不一樣的選戰，競選團隊成員幾乎都是首次如此深入的參與選舉，還有百餘名青少年兒童志願者，從這些孩子身上，我看到了社區的未來，以及年輕一代參政議政的熱情。」

王能說，「感謝所有的支持者相信我是最適合的市議員人選，無論選舉結果如何，我都收穫很多，而且會繼續服務社區。」

法拉盛第20選區市議員選舉的開票，截至23日下午，黃敏儀以2004票、24.28%的得票率排名第一，第二名的楊愛倫獲得1378票，得票率16.7%；緊隨其後的是韓裔崔容準(John Choe)和全國西語裔警察協會主席米藍達(Anthony Miranda)，分別得到1367票和1265票。

王能 法拉盛 韓裔

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