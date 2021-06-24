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亞當斯得票領先大 專家:對手難威脅

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯以31.7%的第一順位得票率在民主黨初選中暫時領先。(亞當斯提供)
亞當斯以31.7%的第一順位得票率在民主黨初選中暫時領先。(亞當斯提供)

市長初選提前投票和初選日計票工作已經完成，根據市選舉委員會的初步計票結果，截至23日，全市已開出97%的提前投票及初選日投票，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以31.7%的得票率暫時領先，排在第二、第三位的威利(Maya Wiley)和賈西亞(Kathryn Garcia)呼籲支持者保持耐心，而排在第四位的華裔參選人楊安澤已經認輸；選舉委員會將在29日開始排序複選制計票，最終結果在7月12日當周才能出爐。

數據顯示，在全市已開出97%的選票中，亞當斯第一順位得票25萬3234張，得票率為31.7%；前市長白思豪法律顧問威利排在第二，得17萬7722票，得票率22.2%；前市清潔局長賈西亞排在第三，得15萬5812票，得票率19.5%；楊安澤排在第四，得9萬3291票，得票率11.7%。

民調專家方塔斯(George Fontas)和資深政治分析師阿澤特(George Arzt)認為，目前亞當斯的領先優勢已近10%，在排序複選制下，威利和賈西亞難對他構成威脅。

研究排序複選制已十年的舊金山加州大學政治係教授麥克丹尼爾(Jason McDaniel)則表示，威利和賈西亞翻盤「不是沒有可能，但可能性不大」；他說，根據他對400場排序複選制投票的研究，若參選人在第一順位得票率落後第一名5%以上，翻盤的概率不到2%。

威利表示，「現在排在第二位的結果已經好於任何民調」；賈西亞則表示，排序複選制計票需要時間，「但這一過程將能拓展選票的力量，值得等待。」

市主計長方面，市議員蘭德(Brad Lander)以31.3%的第一名得票率在民主黨初選中暫時領先，市議長張晟(Corey Johnson)以22.5%排在第二；18歲的華裔參選人潘佳仁得票率為2.5%，暫有1萬8418票。

選舉委員會將在6月29日首次運行排序複選制計票軟體，並公布非官方結果，但這一輪不包括不在籍選票和宣誓選票；到7月6日，選舉局才會納入不在籍選票和宣誓選票，並再次運行計票軟體，預計在7月12日當周才能公布最終官方結果。

選舉委員會將在29日開始排序複選制計票，最終結果7月12日當周才能出爐。(記者和...
選舉委員會將在29日開始排序複選制計票，最終結果7月12日當周才能出爐。(記者和釗宇／攝影)

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