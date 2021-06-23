排序複選制太混淆 投錯、棄權、只選一人…

在Fort Hamilton Pkwy交59街的105小學，直到下午2時左右已有超過40名華人前來投票。(記者顏潔恩╱攝影)

22日紐約市級選舉初選，是全市首次採用排序複選制投票 (ranked choice voting)，在法拉盛的幾個投票站，不少選民不知道如何用新制度填寫選票，還有人在兩次填寫選票有誤後，放棄投票而離開。

設在法拉盛公立20小學的投票站，全天約有1000名選民到場投票，華裔 工作人員楊嘉萍表示，此次的投票率肯定遠不如去年11月的大選日，但與之前幾次的市級選舉初選相比，投票人數會多一些，特別是華人 投票比較踴躍，不過全天都幾乎不用排隊。

楊嘉萍還表示，排序複選制投票制度太過複雜，導致不少選民不知如何填寫或填錯，例如有名選民就某一職位投票時，把第一選擇同時投給多名參選人；還有選民在兩次填寫錯誤後，因為時間有限，不得不放棄投票，「花了時間趕來投票，最後卻投了張廢票，很可惜。」

選票填寫錯誤的選民不在少數，若第一次或前兩次填寫錯誤，還可再次領取空白選票重新填寫，但若第三次也填錯，則沒有機會重投，等於投了廢票；有些選民乾脆就只投一名參選人，以確保選票有效。

布碌崙(布魯克林)8大道附近的投票站擔任翻譯的華裔林先生表示，首次實施的排序複選制投票混淆不少人，工作人員若發現選民填錯，會給予提醒並分發新的一張選票；他也發現，大多華人選民只支持一名參選人，並沒有為其他人排名。

在Fort Hamilton Pkwy交59街的105小學，自早6時開門起陸續有人進入投票，直到下午2時左右已有超過40名華人，儘管踴躍程度不及去年總統選舉，但林先生說不少人奔著給市長華裔參選人而來，嘴裡會叨念著「投給楊安澤」。

擔任投票站多年翻譯員的林先生觀察到，排序複選制投票並不實用，很多華裔長者不知道怎麼填寫，會不慎將心儀的第一和第二名參選人的圓圈選項在同一排上塗黑，整張紙就報廢；工作人員發現後會給予第二張選票，協助他們重新填寫，雖選民會覺得新制度不方便，但還是會很有耐心地聽工作人員講解。

林先生也發現，多數華人都只選一名參選人，並不會為其他參選人進行排名，排序複選制的作用並不大，反而還造成選民混淆。

在班森賀投票站名翻譯人員陳麗秀則說，此次確實很多選民填錯選票，拿著選票到機器上掃描時會被退回，許多選民都沒有意識到究竟有多少個競選公職，呼籲市選舉局應善用不同的字體畫分競選的職位、以及每個參選人的名字，讓選民能一眼就通。