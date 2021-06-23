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不知搬家要重新登記 華人投票大費周章

記者顏嘉瑩／紐約報導
林先生不知搬過家要重新填寫選民登記表改地址，導致來回白跑好幾次投票站。(記者顏嘉瑩/攝影)
林先生不知搬過家要重新填寫選民登記表改地址，導致來回白跑好幾次投票站。(記者顏嘉瑩/攝影)

居住在皇后區的選民林先生，22日參加初選投票，距離上次登記選民已有一段時間，期間也搬過家，卻不知道要重新填寫選民登記表以改地址，導致來回白跑幾次投票站，最後在工作人員的協助下，才順利找到當初註冊選民地址的投票站，投下神聖的一票。

林先生表示，他帶著證件到選區參選人辦公室，請義工協助幫他找自己的投票站，沒想到到了投票站後，被告知自己不是在該處投票，由於林先生曾經換過關節，雖然路程只要十分鐘，但走不快的他，只能再花20分鐘折返到參選人辦公室詢問。

在查詢之後發現林先生的確是在該投票站所投票，在義工的陪同下，林先生再次走到同一個投票站，經過一番折騰後，站務人員才告知林先生，他註冊選民的地址在另一邊，得折返到反方向的另一個投票站投票，雖然來回花了不少時間， 但仍屬於同一選區，最後林先生順利投票。

林先生表示，他在多年前登記成為選民後，曾經搬過一次家，期間雖然將證件等地址更換，但他卻不知道要重新進行選民登記，並在選民登記表上更改地址，才算完成程序；期間好幾次選舉，林先生都未參與，此次選區內有華人參選，也讓林先生再次參與投票，雖然花了不少時間，但能夠投到心儀的參選人，林先生仍感到相當開心。

林先生的妻子入籍兩年，從來未投過票，此次也希望與先生一同支持華人，但卻不知道要登記成選民才能投票，嘆氣自己因新冠肺炎疫情困在家一年，遺憾錯過註冊為選民的時機，希望之後仍有機會投下自己的一票。

由於登記選民、換黨派和換地址的截止時間不同，據了解，此次初選中也有不少華裔選民，以為填了選民登記表後，就能夠參與初選，但沒想到還有時間截止等限制，無法參與初選投票，而感到扼腕。

還有部分熱情選民，不知道要登記選民後才可參與投票，就逕自到投票站要求投票，也有站務人員為避免爭吵，就讓無黨派選民投票；不過站務人員強調，這些票最後到了選舉局，也不會被統計在有效票內。

投票 選民登記 註冊選民

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