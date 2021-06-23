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日落公園市議員 左派阿維萊斯遙遙領先

記者黃伊奕／紐約報導
林煜是唯一參選布碌崙市議員席位的華裔。(本報檔案照)
林煜是唯一參選布碌崙市議員席位的華裔。(本報檔案照)

因紐約市今年採取排名選舉新政策，選舉結果恐將在7月中才能得知，但布碌崙(布魯克林)日落公園、班森賀、羊頭灣三大華裔集居社區市議員選情初步明朗。

選區涵蓋日落公園的市議員38選區，今年迎來約七名民主黨籍參選人，日落公園過去一直是民主黨激進派與溫和派爭奪主要「戰場」之一，此次選舉的競爭也十分激烈。

其中華裔參選人林煜，截止當日晚間11時拿下超過1400票，雖然距離最終勝利仍有很大段距離；但根據當日投票站情況，其華裔背景幫助他贏得當地不少華裔選民的支持。

其中左派參選人阿維萊斯(Alexa Aviles)一路遙遙領先，開票當晚就獲得了超過3100票，遠遠超過卡馬雷拉(Rodrigo Camarena)、潘特(Jacqui Painter)等另外兩名左派參選人。

同樣參選該席位的西語裔參選人祖尼加(Cesar Zuniga)雖然以往多年在社區工作經歷，但當日初步唱票情況並不理想，及時不少華裔將他選為第二支持者，但預計與該席位無緣。

另外布碌崙(布魯克林)班森賀的第47選區市議員競選情況也初步成形，在現任市議員崔馬克(Marker Treyger)工作多年的李凱健(Ari Kagan)開票之際獲得超過2000票排名第一，帕茲納(Steven Patzer)拿下1600票緊隨其後。

選區包括布碌崙(布魯克林)羊頭灣的市議員48選區，今年的民主黨初選共有六人參選，該選區以華裔和猶太裔居民為主，但近些年也有越來越多華裔選民搬遷至此；根據當日初步公布投票結果，以俄裔參選人麥瑪麗(Mariya Markh)與猶太裔賽泊斯汀(Steven Saperstein)領先，分別獲得約1400票，相信最終當選者將從兩人中選出。

日落公園祖尼加雖然也獲得不少華裔支持，但當日初步選舉結果並不理想。(本報檔案照)
日落公園祖尼加雖然也獲得不少華裔支持，但當日初步選舉結果並不理想。(本報檔案照)

華裔 日落公園 布碌崙

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