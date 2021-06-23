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華埠票站好熱鬧 百歲選民票投楊安澤

記者金春香顏潔恩／紐約報導
百歲華裔老人投給楊安澤。（記者金春香／攝影）
百歲華裔老人投給楊安澤。（記者金春香／攝影）

22日是紐約市黨內初選日，孔子大廈投票站作為華埠重要票倉，從一早開始就接連迎接大量選民，預計當天會有上千人到這裡投票，雖然不及去年大選數字，但相較其他初選，數字已經非常喜人；且無論老少，大都將華裔市長參選人楊安澤放在選票首位，期待選出紐約市首名亞裔市長。

孔子大廈投票站負責人鄭永佳表示，當日午時左右已近400名選民，預計到晚9時投票站關門，會有超過1000人投票，這一數字雖不比去年大選當天的1500人，但對地方選舉來說，已經非常難得。

鄭永佳說，超過九成的選民來到投票站，已經心裡有數，知道會投給誰，此外「大家只關心市長和市議員選舉，對曼哈頓地區檢察官、市主計長等職位關心程度較低。」

已經100歲的華裔老人馬太太由護工的陪同來投票，她從1970年代就積極參與每次選舉，看到越來越多的華裔參選人非常開心，此次她將市長選票投給楊安澤，市議會第一選區市議員選票投給李金枝和劉林劍虹。

與丈夫一同帶著兩個孩子來投票的韓裔Teresa Sin表示，她和丈夫在華埠經營飯店，疫情期間遭受重創，而市府和教育局遲遲不能重開學校更是加重了二人育兒方面的負擔，因此小商業扶持、教育和醫療保障是她此次選舉所關心的議題。

孔子大廈投票站外選民排隊等候進入。(記者金春香／攝影)
孔子大廈投票站外選民排隊等候進入。(記者金春香／攝影)
多名市議會第一選區市議員參選人的志願者們拉票。（記者金春香／攝影）
多名市議會第一選區市議員參選人的志願者們拉票。（記者金春香／攝影）

Teresa說她不認為市長參選人中的任何人十全十美，但在當前亞裔飽受歧視和攻擊的大環境下，她選擇投給楊安澤，「我們需要一名強有力的亞裔為大家發聲。」且市長欄只選擇了他一人。

對於第一選區市議員，她則將自己從2017年起就支持的馬泰(Christopher Marte)放在第一位，「這麼多年來社區內的很多事，馬泰都與我們站在一起，而反觀其他參選人，雖然完全有能力發揮自己的影響力為社區發聲，卻從沒有在我們需要他們的時候現身。

在布碌崙682初中投票的趙瑞祥表示，照理說華人是該支持華人，但支持楊安澤的理由更充分，「他不是一個普通的華人，他是參選過美國總統的華人」；對政治頗有關注的趙瑞祥還說，許多人指責楊安澤沒有經驗，但他不認同，「參選過美國總統，楊可能成為一個要管理國家的人，憑什麼說他無法管理一座城市？」

入籍15年的68歲華裔陳輝當天首次登記成為選民投票，很希望見證紐約市出現首位華裔市長；他指現任市長白思豪(Bill de blasio)提出太多不利華社發展的政策，而亞裔也因新冠疫情屢次遭到攻擊，接下來如果沒有一個能為亞裔聲援的領導者，亞裔的處境會非常困難。

雖無法預知楊安澤當選後，是否就能提升紐約市亞裔的社會地位，但陳輝表示「總歸是第一步」；他說支持亞當斯(Eric Adams)的華人也很多，可他不認為亞當斯在擔任布碌崙區長期間，真的給華社帶來實質貢獻。

多名市議會第一選區市議員參選人的志願者們在孔子大廈前拉票。（記者金春香／攝影）
多名市議會第一選區市議員參選人的志願者們在孔子大廈前拉票。（記者金春香／攝影）

投票 紐約市 亞裔

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