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楊安澤母親：紐約變得蕭條 兒子才會出馬

記者洪群超／紐約報導
陳玲銖認為，紐約需要像楊安澤這樣認真、開心、正向、沒有包袱的人當市長。(美聯社)
陳玲銖認為，紐約需要像楊安澤這樣認真、開心、正向、沒有包袱的人當市長。(美聯社)

「如果不是紐約市變得那麼蕭條，他根本沒有興趣出來選。」人在台灣楊安澤母親陳玲銖，隔海守望著兒子競選市長的最後衝刺時刻。

看著自幼「開心且正向」的楊安澤，此次作為選戰領跑者被多方圍攻，她頗為心疼，但也說，楊安澤一貫認真，「那麼努力，一定想當選」，不論結果如何，「這是命和緣分，他以華人身分出來選，顯示政治不能不是黑的就是白的，華人不能一點聲音都沒有；不管成不成功，至少幫下一代開了一條從政之路。」

陳玲銖說，和很多華人家庭相似，政治並不是家庭生活中的主要話題，「我朋友的小孩，不是醫生就是工程師，楊安澤的哥哥也是醫生。」

但楊安澤從小就展現和其他亞裔小孩不一樣的想法，「大學在布朗(Brown University)念政治和經濟，我想他認真就好。結果畢業時問他想幹什麼，他回答：writer, actor, CIA agent（作家，演員，中情局特工)。」陳玲銖笑稱，「那你打算怎麼過日子？他才說，『哦，那我去讀法律研究所好了』。」

金融危機時 跑全美創職缺

楊安澤法學院畢業後創業賺了錢，但2008年金融危機，看到失業率猛增，朋友都失去工作；「他跟我說，『我很愛錢，但這個時候我最希望的是創造工作機會；如果失敗了，我頂多失掉一點錢和時間，這有關係嗎？』。」陳玲銖回憶楊安澤開始著手創立非營利組織「為美國創業」(Venture for America)，「我覺得比他競選總統還難，一年400多場演講，就帶著一位秘書全美到處跑，帶動底特律這類沒落城市創造就業。」

她舉例，曾與楊安澤在曼哈頓中城，他突然走向一個街邊撿瓶子的人，掏錢給他，「他最看不慣一個人很努力但卻不得溫飽，覺得這是體制的錯誤。」陳玲銖說，這也是促成他之後參選總統的主因之一。

「2017年4月，他突然打電話給我，說『我睡不著覺，真的受不了川普』，『要不我搬回台灣』。」陳玲銖對他說，「你中文都講不好，怎麼回台灣，他想了下說，『那我出來選總統』。」

受不了川普 萌生從政念頭

陳玲銖當時並沒有當真，直到夏天見到兒子時，「他告訴我，做了很多研究，還寫了一本書」；楊安澤覺得大概有十幾個人能真正改變美國社會，他動員了好幾位，希望他們參選總統，但無人回應，「好，你們不出來我出來，至少我要把問題講出來」；「那年8月，他說辭職了，我知道『完了』，他是認真要選。」陳玲銖笑稱。

陳玲銖說，這次選市長，也是楊安澤一以貫之的正義感和責任感，「一年前我回紐約，他忽然問我，你有沒有覺得遊民越來越多？」他眼見紐約一天天蕭條，忍不住想挺身而出。

不論此次競選成敗，她都為楊安澤感到驕傲，但也坦言，若他創下歷史當選，自己也有所擔憂，因為紐約市長是個吃力不討好的工作，想做好太難，改變更是不容易，「Andrew是個正直的人，易得罪各種勢力。」

「他做事認真，也是個開心、正向的人，紐約市需要這樣，且沒有包袱的人。」陳玲銖以平常心看待結果。

楊安澤(左二)的父母和哥哥參加他的大學畢業典禮。(陳玲銖提供)
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